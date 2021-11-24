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На "вредительство" России ответим без колебаний": Из Госдепа озвучили предупреждение
24 ноября 2021, 01:20 • 71 • Политика
Представитель американского дипведомства Нед Прайс выдал угрожающее заявление в отношении России.
В американском Госдепе заявили о готовности противостоять России. Представитель ведомства Нед Прайс не стал сдерживаться в оценках и назвал деятельность России "вредительской", а также пообещал, что США будут действовать без колебаний.
По словам американского представителя, Штаты обеспокоены "военной деятельностью" нашей страны у границ с Украиной.
"С самого начала работы нынешней администрации мы продемонстрировали, что готовы и способны использовать ряд инструментов, чтобы противостоять вредной деятельности России", - сказал Нед Прайс.
Он заметил, что по мере надобности Штаты в дальнейшем будут использовать имеющиеся инструменты противодействия Москве.
По словам Прайса, Вашингтон ведёт постоянный диалог с Киевом насчёт его "оборонных потребностей", но сейчас Госдеп не может анонсировать каких-либо событий в этой области.
Примечательно, что не Россия, а именно Украина намерена провести военные учения вблизи наших рубежей.
Кроме того, как ранее заявлял министр обороны России Сергей Шойгу, американские ВВС отрабатывали ядерный сценарий атаки в 20 километрах от границы с Россией.
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