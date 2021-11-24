На "вредительство" России ответим без колебаний": Из Госдепа озвучили предупреждение

Представитель американского дипведомства Нед Прайс выдал угрожающее заявление в отношении России.

В американском Госдепе заявили о готовности противостоять России. Представитель ведомства Нед Прайс не стал сдерживаться в оценках и назвал деятельность России "вредительской", а также пообещал, что США будут действовать без колебаний.

По словам американского представителя, Штаты обеспокоены "военной деятельностью" нашей страны у границ с Украиной.

"С самого начала работы нынешней администрации мы продемонстрировали, что готовы и способны использовать ряд инструментов, чтобы противостоять вредной деятельности России", - сказал Нед Прайс.

Он заметил, что по мере надобности Штаты в дальнейшем будут использовать имеющиеся инструменты противодействия Москве.

По словам Прайса, Вашингтон ведёт постоянный диалог с Киевом насчёт его "оборонных потребностей", но сейчас Госдеп не может анонсировать каких-либо событий в этой области.

Примечательно, что не Россия, а именно Украина намерена провести военные учения вблизи наших рубежей.

Кроме того, как ранее заявлял министр обороны России Сергей Шойгу, американские ВВС отрабатывали ядерный сценарий атаки в 20 километрах от границы с Россией.