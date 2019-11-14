На "Восточном" нужно ждать новых арестов? • 51 • Аналитика

Акела промахнулся!

Тут говорят, что Акела промахнулся. Сказал, что на строительстве космодрома «Восточный» продолжают воровать, несмотря на посадки. Но его тут же деликатно поправили: вы, говорят, уважаемый Акела Владимирович, правы, за исключением одного нюанса – воровству положен предел, на стройке все нормально, ключевые объекты будут сданы в первом квартале 2020 года (то есть уже вот-вот!), супостаты все в темнице, на пульсе лежит наша недрогнувшая рука. Сам глава Роскосмоса, Дмитрий Рогозин, вступил с президентом в заочную полемику, а уж он знает вопрос, как никто другой.



Что устанавливает закон джунглей на тот случай, когда вожак стаи промахивается, мы озвучивать не станем и вам гуглить настоятельно запретим. Скажем одно: ситуация попахивает какой-то крамолой. И уже не так интересен сам пассаж президента, сколь любопытна реакция на него со стороны… Да со всех сторон, чего уж там церемониться.





Например, мне бросилась в глаза эволюция заголовков, которыми разразились наши СМИ. Если поначалу это была «голая констатация», в духе «президент сказал, что на строительстве космодрома «Восточный» процветает воровство», то вскоре они сменились грозным «Президент выразил негодование продолжающимся беспределом на строительстве космодрома!» Думаете, на этом все и закончилось? Нет, появились заголовки в духе «Народ недоволен Путиным, который не может остановить беспредел на «Восточном»!» И это весьма симптоматично: кто бы в такое поверил ещё лет пять назад, на волне всенародной любви к Владимиру Владимировичу, поднятой внезапным визитом «вежливых людей» в Крым?



А сейчас кажется, что это в порядке вещей. И невольно делаешь вывод о том, что Кремль настолько же плох во внутренней политике, насколько хорош во внешней – растерять такую поддержку населения, которая была у Путина, нужно ещё постараться.





Не зря сажали?

На самом деле, если говорить о сути вопроса, то там все довольно прозрачно: Владимир Владимирович, похоже, действительно ошибся. После расследований и посадок, имевших место несколькими годами ранее, ситуация на «Восточном» выглядит довольно спокойно. Да, по 2018 год включительно установлено 1,7 тысячи различных правонарушений при строительстве, против строителей разных уровней возбуждено 140 уголовных дел. Выявлено нарушений более чем на 10 миллиардов рублей. Государству возвращены 3,5 миллиарда. Но с тех пор прошло почти два года. И пока, как говорится, "тьфу-тьфу-тьфу!"…



Из наиболее крупных, знаковых дел следует выделить арест и последовавший срок для бывшего главы «Дальспецстроя» Юрия Хризмана, получившего по решению суда 12 лет лишения свободы и штраф в 1,5 миллиона рублей. Позже, по апелляции, суд на полгода снизил срок и уменьшил сумму штрафа на полмиллиона рублей.



Сын Юрия Хризмана, Михаил, также был привлечен к суду и получил пять с половиной лет лишения свободы, а также штраф в размере 800 тыс. рублей. Правда, полностью он свой срок не отсидел, в 2018 году Верховный суд отменил ему наказание в связи с истечением срока давности.



Другие главные фигуранты дела, Владимир Ашихмин и Виктор Чудов, были приговорены к семи и шести годам лишения свободы соответственно.



Разумеется, были и другие крупные дела, фигуранты которых получили реальные сроки заключения. В частности, Михаил Гельман был приговорен к шести годам и трем месяцам тюрьмы за кражу примерно одного 1,1 миллиарда рублей. Также любознательный читатель может поискать в сети информацию о делах Андрея Ярцева, Анатолия Рязанова, Виктора Гребнева, Игоря Нестеренко и других любителей перепутать государственный карман со своим собственным.



Как ни странно это для современной России, строгость и принципиальность следствия и судей принесла свои плоды: вот уже более года о крупных хищениях на «Восточном» мы не слышали. А значил, «Акела» действительно промахнулся?



Путин что-то знает?

Правда, есть и ещё один вариант: Владимир Владимирович знает что-то, что нам пока неизвестно. И если это так, скоро стоит ожидать новых арестов среди строителей космодрома. В пользу этой версии говорит то, что промахивается он редко, особенно если ситуация вызвала его высочайший гнев, а кроме того, он очень не любит выглядеть нелепым и смешным. И раз уж сейчас появился повод для зубоскальства и цитат из мультика «Маугли», Владимир Владимирович наверняка захочет последнее слово оставить за собой.



Поэтому заочная полемика Путина с Рогозиным закончится, скорее всего, не подзатыльником последнему, а демонстративными арестами тех, кто продолжает воровать на «Восточном». И это, вероятно, будет самым лучшим ответом на шутки: и шутники успокоятся, и расхитители ещё один урок получат.





В заключение хотелось бы сказать, что информационный повод, ставший причиной написания данной статьи, в действительности не так уж и интересен. Без всяких преувеличений – из того, что мы сейчас с уверенностью знаем о положении дел на «Восточном», невозможно сделать никаких выводов о продолжающемся там воровстве, а значит, остается обсуждать только неловкость президента. Да, это тоже законный повод для интереса – такая уж должность, каждое слово рассмотрят и проанализируют со всех сторон. Но, откровенно говоря, довольно жалкими выглядят сейчас попытки разных СМИ реанимировать старые уголовные дела и на их почве сделать какие-то выводы о продолжающихся хищениях.



Поэтому давайте попросим Владимира Владимировича, сказав «а», сказать уже и «б»: кто ворует, сколько, когда будет арестован? Без этого ситуация напоминает какой-то водевиль, играть в котором первым лицам государства как-то не пристало.



Так что извольте, Владимир Владимирович. Ждем-с… Тут говорят, что Акела промахнулся. Сказал, что на строительстве космодрома «Восточный» продолжают воровать, несмотря на посадки. Но его тут же деликатно поправили: вы, говорят, уважаемый Акела Владимирович, правы, за исключением одного нюанса – воровству положен предел, на стройке все нормально, ключевые объекты будут сданы в первом квартале 2020 года (то есть уже вот-вот!), супостаты все в темнице, на пульсе лежит наша недрогнувшая рука. Сам глава Роскосмоса, Дмитрий Рогозин, вступил с президентом в заочную полемику, а уж он знает вопрос, как никто другой.Что устанавливает закон джунглей на тот случай, когда вожак стаи промахивается, мы озвучивать не станем и вам гуглить настоятельно запретим. Скажем одно: ситуация попахивает какой-то крамолой. И уже не так интересен сам пассаж президента, сколь любопытна реакция на него со стороны… Да со всех сторон, чего уж там церемониться.Например, мне бросилась в глаза эволюция заголовков, которыми разразились наши СМИ. Если поначалу это была «голая констатация», в духе «президент сказал, что на строительстве космодрома «Восточный» процветает воровство», то вскоре они сменились грозным «Президент выразил негодование продолжающимся беспределом на строительстве космодрома!» Думаете, на этом все и закончилось? Нет, появились заголовки в духе «Народ недоволен Путиным, который не может остановить беспредел на «Восточном»!» И это весьма симптоматично: кто бы в такое поверил ещё лет пять назад, на волне всенародной любви к Владимиру Владимировичу, поднятой внезапным визитом «вежливых людей» в Крым?А сейчас кажется, что это в порядке вещей. И невольно делаешь вывод о том, что Кремль настолько же плох во внутренней политике, насколько хорош во внешней – растерять такую поддержку населения, которая была у Путина, нужно ещё постараться.На самом деле, если говорить о сути вопроса, то там все довольно прозрачно: Владимир Владимирович, похоже, действительно ошибся. После расследований и посадок, имевших место несколькими годами ранее, ситуация на «Восточном» выглядит довольно спокойно. Да, по 2018 год включительно установлено 1,7 тысячи различных правонарушений при строительстве, против строителей разных уровней возбуждено 140 уголовных дел. Выявлено нарушений более чем на 10 миллиардов рублей. Государству возвращены 3,5 миллиарда. Но с тех пор прошло почти два года. И пока, как говорится, "тьфу-тьфу-тьфу!"…Из наиболее крупных, знаковых дел следует выделить арест и последовавший срок для бывшего главы «Дальспецстроя» Юрия Хризмана, получившего по решению суда 12 лет лишения свободы и штраф в 1,5 миллиона рублей. Позже, по апелляции, суд на полгода снизил срок и уменьшил сумму штрафа на полмиллиона рублей.Сын Юрия Хризмана, Михаил, также был привлечен к суду и получил пять с половиной лет лишения свободы, а также штраф в размере 800 тыс. рублей. Правда, полностью он свой срок не отсидел, в 2018 году Верховный суд отменил ему наказание в связи с истечением срока давности.Другие главные фигуранты дела, Владимир Ашихмин и Виктор Чудов, были приговорены к семи и шести годам лишения свободы соответственно.Разумеется, были и другие крупные дела, фигуранты которых получили реальные сроки заключения. В частности, Михаил Гельман был приговорен к шести годам и трем месяцам тюрьмы за кражу примерно одного 1,1 миллиарда рублей. Также любознательный читатель может поискать в сети информацию о делах Андрея Ярцева, Анатолия Рязанова, Виктора Гребнева, Игоря Нестеренко и других любителей перепутать государственный карман со своим собственным.Как ни странно это для современной России, строгость и принципиальность следствия и судей принесла свои плоды: вот уже более года о крупных хищениях на «Восточном» мы не слышали. А значил, «Акела» действительно промахнулся?Правда, есть и ещё один вариант: Владимир Владимирович знает что-то, что нам пока неизвестно. И если это так, скоро стоит ожидать новых арестов среди строителей космодрома. В пользу этой версии говорит то, что промахивается он редко, особенно если ситуация вызвала его высочайший гнев, а кроме того, он очень не любит выглядеть нелепым и смешным. И раз уж сейчас появился повод для зубоскальства и цитат из мультика «Маугли», Владимир Владимирович наверняка захочет последнее слово оставить за собой.Поэтому заочная полемика Путина с Рогозиным закончится, скорее всего, не подзатыльником последнему, а демонстративными арестами тех, кто продолжает воровать на «Восточном». И это, вероятно, будет самым лучшим ответом на шутки: и шутники успокоятся, и расхитители ещё один урок получат.В заключение хотелось бы сказать, что информационный повод, ставший причиной написания данной статьи, в действительности не так уж и интересен. Без всяких преувеличений – из того, что мы сейчас с уверенностью знаем о положении дел на «Восточном», невозможно сделать никаких выводов о продолжающемся там воровстве, а значит, остается обсуждать только неловкость президента. Да, это тоже законный повод для интереса – такая уж должность, каждое слово рассмотрят и проанализируют со всех сторон. Но, откровенно говоря, довольно жалкими выглядят сейчас попытки разных СМИ реанимировать старые уголовные дела и на их почве сделать какие-то выводы о продолжающихся хищениях.Поэтому давайте попросим Владимира Владимировича, сказав «а», сказать уже и «б»: кто ворует, сколько, когда будет арестован? Без этого ситуация напоминает какой-то водевиль, играть в котором первым лицам государства как-то не пристало.Так что извольте, Владимир Владимирович. Ждем-с… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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