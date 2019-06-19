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На "военную помощь" Украине Пентагон выделяет еще 250 миллионов долларов

19 июня 2019, 09:09  •  28 • В мире
Американское оборонное ведомство решило выделить Украине военную помощь на 250 миллионов долларов, чтобы "подтвердить давние отношения между Вашингтоном и Киевом в сфере обороны".
Как указывается в заявлении Пентагона, которое было опубликовано во вторник, 18 июня, выделенная сумма должна быть направлена на "консультативные услуги по наращиванию потенциала и дополнительную подготовку украинских военных".
Кроме того, при помощи выделяемых средств будут поддержаны уже реализуемые проекты, в том числе в ВМФ Украины и спецслужбах. Также на эти деньги закупят снайперские винтовки, противоракетные радары, оборудование радиолокационного подавления и прочее вооружение.
Таким образом, объем средств, которые были выделены Киеву на военные цели с 2014 года, достигнет полутора миллиардов долларов.
"Это подтверждает давние отношения между США и Украиной в оборонной сфере и увеличивает общую сумму помощи в области безопасности, оказанной США Украине с 2014 года, до 1,5 млрд долларов", - говорится в заявлении Пентагона.
По словам украинского посла в Вашингтоне Валерия Чалого, ожидается, что в следующем финансовом году Киев получит от своих "американских партнеров" еще большую сумму. Предполагается, что она превысит 700 миллионов долларов военной помощи, пишет ФАН.
Еще 900 тысяч долларов США собираются направить на "укрепление демократических процессов" на Украине во время местных выборов 2020 года. Если проект будет успешно реализован, Киев получит еще от 600 до 800 тысяч долларов.

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