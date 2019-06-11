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На "военную помощь" Конгресс США выделит Украине 250 миллионов долларов

11 июня 2019, 09:24  •  67 • В мире
Согласно проекту американского военного бюджета на 2020 финансовый год, Пентагон должен выделить Украине 250 миллионов долларов на "военную помощь".
Соответствующий документ подготовил председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Смит. Текст законопроекта, который стал ответом на бюджетный запрос американской администрации, был опубликован 10 июня.
"В этом разделе $250 млн разрешено использовать для выполнения полномочий, разрешающих министру обороны оказывать правительству Украины содействие в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и разведкой", - цитирует законопроект ТАСС.
Также этим документом продлевается еще на один год запрет использовать бюджетные средства для "осуществления любых видов деятельности, признающих суверенитет России над Крымом".
Главу Пентагона и госсекретаря США законодатели просят предоставить отчет по проводимой Америкой стратегии, связанной с "противодействием России и ее угрозам в Черном море". Срок исполнения обозначен до 15 октября текущего года.
Все указанные поправки, которые предполагается внести в законопроект о бюджете Пентагона в 2020 году, комитет рассмотрит на заседании в среду, 12 июня. После этого документ отправится в Палату представителей, а затем в Сенат. После того, как проект бюджета получит одобрение обеих палат Конгресса, его отправят на подпись Дональда Трампа.

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