На "смешное" требование Киева ответил вице-премьер Крыма: Счета уже готовят

На "смешное" требование Киева о "репарациях" ответил вице-премьер Крыма, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов. По его словам, счета, которые Украину обяжут оплатить, уже готовят.

Таким образом Мурадов ответил на слова вице-премьера Украины Алексея Резникова, который заявил о том, что Киев обяжет Россию оплатить "репарации" Украине за Крым.

Мурадов напомнил Резникову о том, что Украина не имеет права ничего требовать от Крыма. А вот полуостров за весь нанесённый годами ущерб от Украины потребует от Киева полностью. Он уточнил, что Украине выставят счета за ущерб Крыму за все годы его нахождения в составе Украины, а также счета, компенсирующие затраты России на восстановление полуострова.

Саму украинскую идею о "репарациях" он назвал просто "смешной".

"Сам термин "репарации", которые взимаются с побежденной в войне стороны, из уст киевских чиновников звучит как насмешка глупца над самим собой, - сказал он в интервью РИА Новости. - Тоже ещё победители".