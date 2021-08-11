Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
"Стыдно спрашивать", "нужны деньги": Турки вступились за Рос...
Признание Зеленского: все правители Украины ее ненавидят
Гаспарян объяснил, как Соболь сумела бежать из России: "Абсолютный позор&qu...
Главная / Политика

На "смешное" требование Киева ответил вице-премьер Крыма: Счета уже готовят

11 августа 2021, 08:10  •  112 • Политика
На "смешное" требование Киева о "репарациях" ответил вице-премьер Крыма, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов. По его словам, счета, которые Украину обяжут оплатить, уже готовят.
Таким образом Мурадов ответил на слова вице-премьера Украины Алексея Резникова, который заявил о том, что Киев обяжет Россию оплатить "репарации" Украине за Крым.
Мурадов напомнил Резникову о том, что Украина не имеет права ничего требовать от Крыма. А вот полуостров за весь нанесённый годами ущерб от Украины потребует от Киева полностью. Он уточнил, что Украине выставят счета за ущерб Крыму за все годы его нахождения в составе Украины, а также счета, компенсирующие затраты России на восстановление полуострова.
Саму украинскую идею о "репарациях" он назвал просто "смешной".
"Сам термин "репарации", которые взимаются с побежденной в войне стороны, из уст киевских чиновников звучит как насмешка глупца над самим собой, - сказал он в интервью РИА Новости. - Тоже ещё победители".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





112
Источник
Похожие новости
11 августа 2021, 00:50
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - политолог
11 августа 2021, 04:30
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Организаторы в шоке
11 августа 2021, 02:40
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно наговорил
11 августа 2021, 00:50
У ВСУ проблема: Украинцы растеряли желание служить режиму - эксперт
11 августа 2021, 04:30
Шарм-эш-Шейх будет наш? Россия может "прирасти" Египтом - и это не фантастика
11 августа 2021, 02:40
На протесты в Вильнюсе Захарова процитировала Науседу
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 августа 2021, 00:50
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - по...
11 августа 2021, 04:30
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Организатор...
11 августа 2021, 02:40
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно наго...
11 августа 2021, 00:50
У ВСУ проблема: Украинцы растеряли желание служить режиму - эксперт
11 августа 2021, 04:30
Шарм-эш-Шейх будет наш? Россия может "прирасти" Египтом - и это не фантасти...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 августа 2021, 20:45
"Терпение России на пределе": Китайцы предупредили НАТО о запахе пороха у Крыма
06 августа 2021, 14:30
Шойгу рассказал Киеву тонкий одесский анекдот. В ответ последовало оскорбление от Гончаренко
07 августа 2021, 01:30
"Разрушено всё": Политолог одними цифрами подвёл итог 30 лет независимости Украины
10 августа 2021, 08:20
Безумное заявление: Украина поднимает войска в ответ на действия армии России
08 августа 2021, 19:40
В Казахстане и Киргизии празднуют "день резни русских" - Безпалько
06 августа 2021, 02:35
Проект Шойгу с переносом столицы из Москвы объяснили на примере бегущих олигархов
07 августа 2021, 01:30
Путину хватило трёх слов для оценки скандалов в Токио: "Ничтожны, бессмысленны, вредны"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.