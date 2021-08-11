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На "смешное" требование Киева ответил вице-премьер Крыма: Счета уже готовят
11 августа 2021, 08:10 • 112 • Политика
На "смешное" требование Киева о "репарациях" ответил вице-премьер Крыма, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов. По его словам, счета, которые Украину обяжут оплатить, уже готовят.
Таким образом Мурадов ответил на слова вице-премьера Украины Алексея Резникова, который заявил о том, что Киев обяжет Россию оплатить "репарации" Украине за Крым.
Мурадов напомнил Резникову о том, что Украина не имеет права ничего требовать от Крыма. А вот полуостров за весь нанесённый годами ущерб от Украины потребует от Киева полностью. Он уточнил, что Украине выставят счета за ущерб Крыму за все годы его нахождения в составе Украины, а также счета, компенсирующие затраты России на восстановление полуострова.
Саму украинскую идею о "репарациях" он назвал просто "смешной".
"Сам термин "репарации", которые взимаются с побежденной в войне стороны, из уст киевских чиновников звучит как насмешка глупца над самим собой, - сказал он в интервью РИА Новости. - Тоже ещё победители".
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