На "Смерч" Карабах ответит контрударом. Армения выдала ультиматум Азербайджану

У Нагорного Карабаха есть право на контрудар после ракетной атаки по городам Шуши и Степанакерт. Как отметила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, случившееся нападение - "ещё одно проявление государственного терроризма, осуществляемого государством".

Она отметила, что власти Карабаха и Армия обороны имеют неотъемлемое право защищать своё население. По словам Нагдалян, военные в таких условиях могут наносить контрудар по врагу.

В Армении подчеркнули, что непрекращающийся обстрел медицинских учреждений Степанакерта со стороны Азербайджана "вновь подтверждает цель причинить максимальный ущерб" мирным жителям непризнанного региона.

Ранее военкор Семён Пегов снял на видео последствия обстрела города Степанакерта со стороны азербайджанских военных. На кадрах видно, что азербайджанские снаряды прилетели в жилой район, недалеко от рынка. Один из снарядов попал в гараж, уничтожив всё его содержимое. Также в кадре видны пожарные и военные. По словам Пегова, ночью трудно оценить весь урон, нанесённый городу, поэтому внимательно всё осматривать будут уже утром.

По данным госслужбы ЧС Карабаха, обстрел Степанакерта вёлся из РСЗО "Смерч". Под обстрел попал Центр охраны здоровья матери и ребёнка.