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На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил свою страну на куски"

26 июля 2020, 02:05  •  47 • Политика
На "штурм Крыма" внезапно нашёлся первый доброволец. Как отметил журналист и телеведущий Дмитрий Киселёв, сейчас с Украины звучат различного рода угрозы, однако следует помнить, что эти "храбрые" люди "сначала развалили свою страну на куски".
Напомним, что ранее экс-секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов заявил, что если украинский гарант Владимир Зеленский примет решение "штурмовать Крым", то он готов принять участие в этой операции "в первых рядах".
Свою позицию Турчинов озвучил в интервью изданию "Цензор.Net", заявив, что ограничений для "освобождения Крыма и защиты Украины" не существует.
"Я давал ответы на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму и, если нужно, готов ответить ещё… Если он вдруг решит наступать, я буду в первых рядах штурмового батальона", - отрапортовал Турчинов.
Журналист Дмитрий Киселёв прокомментировал заявление Турчинова.
Он напомнил о том, что "именно Турчинов, исполняя обязанности главы государства после госпереворота в 2014 году, бесславно начал "штурмовать Донбасс"".
"Теперь готов "в первых рядах штурмовать Крым". Неугомонный какой-то... Сначала развалил свою страну на куски, а потом их "штурмует"", - подчеркнул телеведущий.
С подобными громкими заявлениями "кровавый пастор" выступает не в первый раз. К примеру, в марте текущего года он сообщил, что в 2014 году звонил из-за Крыма лично президенту России Владимиру Путину, но поговорить с ним Турчинову не удалось.
По его словам, Россия якобы поставила условие тому небольшому числу украинских военных, которые, несмотря на госпереворот, подчинялись Киеву, сложить оружие в течение 12 часов, поясняют РИА ФАН.
"Мне надо было выиграть время любым путём. Поэтому, делать нечего, я попытался позвонить Путину через спецсвязь в Кремль. Мне говорят, что он не будет с вами говорить, вы нелегитимен. Ну, Нарышкин, значит, как спикер", - рассказал бывший политик.
Турчинов отметил, что сказал тогда об отданном приказе стрелять на поражение. Кроме того, он пригрозил сообщить иностранным посольствам, что Россия якобы готовит штурм, пишет "Утро.ру".
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас", - процитировал свои слова чиновник.

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