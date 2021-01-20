На "Северный поток - 2" давят извне. В "Газпроме" рассказали о своей стратегии

В "Газпроме" сообщили, что намерены все же достроить газопровод "Северный поток - 2". В компании подтвердили, что проект находится под сильным санкционным давлением. Но тем не менее, указал представитель компании, газовый хаб планируется завершить и поставлять по нему топливо в ЕС.

"Я могу подтвердить, что "Газпром" намерен завершить этот проект", - приводит РИА Новости комментарий представителя компании.

Ранее сообщалось, что США планируют расширить санкции против "Северного потока - 2" на российское судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владельца.

Отмечалось, что власти США уже уведомили Германию и других европейских партнёров проекта "Северный поток - 2" о расширении ограничений в рамках закона "О борьбе с врагами Америки при помощи санкций". В Берлине считают применение экстерриториальных санкций США незаконным.