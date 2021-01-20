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На "Северный поток - 2" давят извне. В "Газпроме" рассказали о своей стратегии
20 января 2021, 01:30 • 62 • В мире
В российской компании заявили, что на проект действительно оказывается серьёзное санкционное давление. При этом, указал топ-менеджер корпорации, "Газпром" намерен завершить строительство проекта.
В "Газпроме" сообщили, что намерены все же достроить газопровод "Северный поток - 2". В компании подтвердили, что проект находится под сильным санкционным давлением. Но тем не менее, указал представитель компании, газовый хаб планируется завершить и поставлять по нему топливо в ЕС.
"Я могу подтвердить, что "Газпром" намерен завершить этот проект", - приводит РИА Новости комментарий представителя компании.
Ранее сообщалось, что США планируют расширить санкции против "Северного потока - 2" на российское судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владельца.
Отмечалось, что власти США уже уведомили Германию и других европейских партнёров проекта "Северный поток - 2" о расширении ограничений в рамках закона "О борьбе с врагами Америки при помощи санкций". В Берлине считают применение экстерриториальных санкций США незаконным.
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