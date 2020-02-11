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На "противодействие" России и борьбу с "пропагандой" в США хотят выделить свыше $700 млн
11 февраля 2020, 11:39 • 26 • В мире
Белый дом намерен выделить $700 млн на "противодействие" России. Также 24 млн долларов направят на борьбу с "российской пропагандой".
Стало известно о том, что проект бюджета США предполагает выделение 700 миллионов долларов. Эти деньги, как отмечается в документе, пойдут на "противодействие" России. Кроме того, судя из публикации, размещённой на сайте Белого дома, говорится, что также 24 миллиона долларов направят на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией".
"Противодействие российскому влиянию, поддержка союзников США, - говорится в сообщении. - Бюджет предусматривает выделение 0,7 миллиарда долларов США".
Последнюю сумму отправят "на помощь" странам Европы, а также государствам на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что в США категорично заявили, что намерены отвечать на любое противодействие со стороны Ирана. По словам американского госсекретаря Майкла Помпео, пока Вашингтон не намерен раскрывать своих будущих планов, однако реакция в случае угроз от Тегерана последует.
Она напомнил о недавних ударах по проиранским силам в Сирии и Ираке в ответ на убийство американского контрактника.
"Затем, когда мы узнали, что планируются новые атаки, мы сделали всё возможное, чтобы не допустить их, - подчеркнул он и добавил, что США продолжат реагировать на выпады ближневосточной страны. - Мы заставим [Иран] платить по счетам".
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