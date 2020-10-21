На "плане Собянина" поставлен крест. Жёсткого тотального карантина не будет - Путин

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором объявил, что тотального локдауна не будет. Вместо этого по всей стране будет развёрнута вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19.

"Мы не планируем вводить жёсткие тотальные ограничительные меры из-за коронавируса, у правительства нет таких планов", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, оправданы лишь точечные меры против распространения COVID-19. В поголовном карантине необходимости нет. Также Путин прокомментировал предоставление российской вакцины от коронавируса другим государствам.

"РФ готова предоставить иностранным партнёрам вакцину от коронавируса, но производство для них должно вестись на их производственных мощностях", - отметил президент.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин является поборником жёстких карантинных мер для борьбы с пандемией коронавируса. Однако за день до выступления президента России инсайдеры раскрыли, что глава государства отверг план тотального локдауна.