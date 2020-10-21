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На "плане Собянина" поставлен крест. Жёсткого тотального карантина не будет - Путин
21 октября 2020, 21:05 • 64 • Политика
Владимир Путин объявил, что у правительства нет планов вводить жёсткие тотальные ограничительные меры по всей России. Это ставит крест на карантинном плане Собянина.
Президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором объявил, что тотального локдауна не будет. Вместо этого по всей стране будет развёрнута вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19.
Он добавил, оправданы лишь точечные меры против распространения COVID-19. В поголовном карантине необходимости нет. Также Путин прокомментировал предоставление российской вакцины от коронавируса другим государствам.
Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин является поборником жёстких карантинных мер для борьбы с пандемией коронавируса. Однако за день до выступления президента России инсайдеры раскрыли, что глава государства отверг план тотального локдауна.
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