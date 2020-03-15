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На "неблагоприятный сценарий" с коронавирусом Россия ответила жёсткими мерами. Мишустин назвал все

15 марта 2020, 19:35  •  125 • Политика
В субботу, 14 марта, глава правительства России отдал ряд распоряжений, связанных с профилактикой распространения коронавируса. По его словам, ситуация развивается по неблагоприятному сценарию. Именно поэтому Россия отвечает жёсткими мерами.
В связи с этим премьер-министр создал координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией. Контролировать работу совета будет лично Мишустин.
"Я принял решение создать координационный совет по противодействию коронавирусу. Буду лично координировать его работу в ежедневном режиме", - заявил глава правительства России.
Сегодня, 14 марта, Михаил Мишустин распорядился усилить контроль во всех пунктах пропуска через границу - как в аэропортах, так и на вокзалах. Пока такие меры будут действовать 14 и 15 марта и коснуться не только иностранцев, но и граждан России, отметил премьер, напомнив об уже предпринятых ранее профилактических действиях, среди которых и ограничение авиасообщения с европейскими странами.
"Практически мы ограничили перелёты во все страны Евросоюза, в Швейцарию и Норвегию с нуля часов 16 марта. Это нам поможет снизить риск распространения коронавируса", - сказал Мишустин.
Также власти страны посоветовали отказаться по возможности от поездок за границу - как в командировки, так и в личных целях. Подобные рекомендации были даны и всем органам федеральной власти, и рядовым гражданам.
Сокращение массовых мероприятий - как спортивных и развлекательных, так и деловых - является ещё одной мерой профилактики пандемии.
Полный перечень принятых мер опубликован на сайте правительства России. В частности, Министерство здравоохранения РФ должно оповестить все медицинские учреждения о последовательности действий при выявлении и лечении коронавирусной инфекции.
Минпромторг должен отчитаться перед правительством о том, какие существуют объёмы производства средств индивидуальной защиты и дезинфекции.
Также премьер-министр отдал поручение разработать проект о временном приостановлении пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.

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