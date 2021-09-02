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На "много раз" Зеленского ответил глава Крыма. Тремя словами
02 сентября 2021, 14:45 • 52 • Политика
На слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что на встрече с американским коллегой Джо Байденом они "много раз" говорили слово "Крым", ответил глава полуострова Сергей Аксёнов. Хватило трёх слов.
Ранее Зеленский похвастался журналистам, что упоминал о Крыме во время встречи в Вашингтоне.
"Много раз звучало слово "Крым". Много раз!", - сказал он.
Сергей Аксёнов решил не повторяться и много не говорить: ответил ёмко и по существу. Хватило всего трёх слов:
"Нам не икалось", - написал он в своём аккаунте в Instagram.
Напомним, в 2014 году после проведённого референдума Крым вернулся в состав России. На Украине, в США и странах ЕС до сих пор отказываются признавать полуостров русским, считая его "аннексированным" и "оккупированным" Россией.
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