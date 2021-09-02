Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Зеленскому даже некуда будет возвращаться": Политолог о роковой ошибк...
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёса...
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём ...
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе тран...
Главная / Политика

На "много раз" Зеленского ответил глава Крыма. Тремя словами

02 сентября 2021, 14:45  •  52 • Политика
На слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что на встрече с американским коллегой Джо Байденом они "много раз" говорили слово "Крым", ответил глава полуострова Сергей Аксёнов. Хватило трёх слов.
Ранее Зеленский похвастался журналистам, что упоминал о Крыме во время встречи в Вашингтоне.
"Много раз звучало слово "Крым". Много раз!", - сказал он.
Сергей Аксёнов решил не повторяться и много не говорить: ответил ёмко и по существу. Хватило всего трёх слов:
"Нам не икалось", - написал он в своём аккаунте в Instagram.
Напомним, в 2014 году после проведённого референдума Крым вернулся в состав России. На Украине, в США и странах ЕС до сих пор отказываются признавать полуостров русским, считая его "аннексированным" и "оккупированным" Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





52
Источник
Похожие новости
02 сентября 2021, 04:40
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США поставил под удар украинцев
02 сентября 2021, 04:40
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена и Зеленского"
02 сентября 2021, 01:00
"Двери НАТО открыты": Псаки филигранно перечеркнула надежды Украины
02 сентября 2021, 06:30
Чума в обычной трости: Япония уготовила для русских маленькую подлость
02 сентября 2021, 01:00
"Президент Левински": Американский канал пренебрёг фамилией Зеленского
02 сентября 2021, 08:20
"Дальше Воркуты не сошлют": Школьник поправил Путина и случайно стал "жертвой режима"
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 сентября 2021, 04:40
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США поставил под...
02 сентября 2021, 04:40
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена и Зе...
02 сентября 2021, 01:00
"Двери НАТО открыты": Псаки филигранно перечеркнула надежды Украины
02 сентября 2021, 06:30
Чума в обычной трости: Япония уготовила для русских маленькую подлость
02 сентября 2021, 01:00
"Президент Левински": Американский канал пренебрёг фамилией Зеленского
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 августа 2021, 00:10
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
01 сентября 2021, 05:45
США пообещали защитить украинцев от "самого грязного в мире" газа: "Теперь перезимуют"
29 августа 2021, 06:15
Политолог: Зеленский хочет убрать немцев и французов из соглашений по Донбассу
28 августа 2021, 00:55
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
27 августа 2021, 00:10
На прощание Меркель из Украины выпустили истеричное послание
30 августа 2021, 18:00
"Никогда вообще": Неприятные откровения крымчанина об Украине удивили журналиста из Киева
28 августа 2021, 05:30
На Львовщине найден труп американского военного
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.