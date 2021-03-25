На "ментальную войну" Россия ответит оружием победы

В Министерстве обороны России возникло новое определение для нынешнего технически мирного времени. Советник министра обороны Андрей Ильницкий считает, что США начали против России новый вид войны – войны ментальной. И нам нельзя в этой войне проиграть.

Война ментальная... Звучит ново и необычно. И по смыслу где-то даже полнее, нежели уже прижившееся понятие "информационная война". Хотя подход к новому термину для обозначения нынешнего турбулентного военно-политического положения советник министра обороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий начал всё же со знакомого тезиса: Запад под руководством США развязал против России информационно-гибридную войну.

Но дальше последовало пояснение особенностей:

Всё это ведёт к возникновению нового типа войн. Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах – уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной – цивилизационной – основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным.

Что "всё это"? Понятно:

Западные страны избегают прямой военной конфронтации с Россией, поскольку та способна нанести им неприемлемый ущерб своим ядерным оружием и современной армией, и вероятность такого конфликта исключена на ближайшие десять лет.

Но конфликт другого рода идёт и цель его та же, что и в любой войне: добиваться такого результата, при котором воля и возможности сопротивления противника сокрушены, его политические и государственные институты ликвидированы, над территорией врага установлена власть победителя, а население приведено к покорности этой власти.

Средства разные, цель одна

В качестве общего знаменателя в любом случае выступает требование по приведению государства к покорности по отношению к победителю.

Соответственно, средства достижения этой цели могут быть какими угодно. Уже в Средние века многие понимали, что путь вооружённых столкновений – не единственный, а нередко даже и нежелательный. Труды китайского геостратега Сунь Цзы в помощь пытливым.

Если какие-то государства оказывались по разным причинам как бы на одной геополитической лестничной площадке, то конфликты между ними нередко проходили не в вооружённой, а именно в информационной сфере. Потому что самые хитрые и многоходовые средневековые интриги – это, в конечном счёте, именно информационное воздействие. И чем теснее становилось на мировой "лестничной площадке", тем чаще информационное воздействие оказывалось в силах решать задачи былого вооружённого воздействия. Хотя, конечно, вплоть до накопления ядерного потенциала, способного гарантированно уничтожить не только жертву, но и агрессора, пушки по-прежнему оставались "последним доводом королей". Но, заметим, – всё же последним.

Меняющийся характер войны

Но сейчас наступили времена, когда в выражении "последний довод королей" слово "последний" приобрело значение "финальный", "окончательный". Для всех. Отменило ли это войны? Нет. Поскольку не отменило их цели. Это отменило только возможность вооружённого решения вопроса между ядерными державами. Но это же потребовало эволюции войны в другие формы. Отчего и возникло и стало модным понятие "гибридных войн".

И в этом смысле Андрей Ильницкий просто дал общее определение тому, что происходит в сфере государственного противостояния сегодня, на наших глазах.

Кибернетические войны? После того как США своим компьютерным вирусом разнесли несколько лет назад иранское ядерное производство, о них можно говорить смело. Но только кроме "стукснета" разработаны и, в отличие от него и ему подобных, никакими антивирусами не подавляются вирусы именно ментальные. Начиная от мелочи, когда в "танчиках" игрок ставится в условия, когда ему всё равно кого уничтожать, "своего" в Т-34 или "фашиста" в Т-VI, да ещё и воюя вместе с "фашистом" в одном строю, – и заканчивая целыми стратегиями по уничтожению той же нашей России. Где лежит граница между "нормальным" и "ментальным" вирусом, в общем, понятно, но в долгосрочной перспективе воздействие их одно и то же – подрыв способности к сопротивлению у враждебного государства.

Или вот следующая, на первый взгляд, категория – войны информационные. Тоже на первый взгляд всё тут понятно. Вот, скажем, новость:

США и ЕС призвали Россию отказаться от "конфронтационного подхода".

Ну красота же! То есть те, кто часом ранее ничтоже сумняшеся объявлял, что концентрирует боевые группы у границ России, кто подтягивает к её границам военные базы и ядерные бомбы пониженной мощности (в вере, что таковые не сорвут планку мирового термоядерного апокалипсиса), кто грозит нам "серьёзным усилением" на земле, на воде и в воздухе, кто, наконец, давит нас санкциями по самими же изобретёнными поводам, – именно эти люди нас же призывают отказаться от конфронтационного подхода!

"Антител" к вирусу нет. Но оружие победы есть

Информационный выстрел? Разумеется. Ну а как назвать тотальное давление во всей, так сказать, сфере разума, когда и запрещают исполнение гимна на международных соревнованиях, и обзывают убийцами за собственноручно уничтоженный над Донбассом пассажирский "Боинг", и обвиняют в отравлении явного мазурика? Да ещё когда какового отравления не было, о чём обвинители прекрасно знают. А внедрение целой протестной идеологии через свою информационную агентуру и агентов влияния в среде медиа, интернета и так называемой творческой интеллигенции? А интернет-мемы? А обязательное появление в любой ленте комментариев под любыми текстами различного рода обвинителей "режима"? А вечный ной о нищете – хотя никогда ещё народ России в целом не жил так зажиточно, как ныне? А вбросы – то про распрекрасный, то про разужасный Советский Союз – чтобы в обоих случаях набросить новую грязь на Россию?

Получается, что и тут, как и в случае с кибервойнами, один вирус переходит в другой. Более или менее опознаваемый, потому что профессиональный, – в некий экзистенциональный, едва ли не в виртуальный. Почти не ощущаемый, но от этого не менее смертоносный. Потому что внедряется уже не в область разума, где его разумом же и разрушить можно, как COVID-19 вакциной "Спутник V", а именно в менталитет. Не в самосознание, а – в самоощущение.

А антител там нет по определению...

Но есть другое. Есть та твёрдость духа, любовь к Родине, патриотическое чувство, которое делало неизбежной победу России во всех войнах во все времена.