На "Евровидении" Эстонию представит русская оперная дива

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На европейском песенном конкурсе, который в этом году пройдёт в Португалии, прибалтийскую страну представит русскоязычная оперная певица Элина Нечаева, которая исполнит композицию Forza.

Нечаева победила в национальном конкурсе "Песня Эстонии" и исполнит на "Евровидении-2018" песню Forza, что в переводе с итальянского значит "сила".

Слова на музыку композитора Михкеля Матиссена певица написала в соавторстве с Ксенией Кочуковой.

Оперная дива родилась в Таллинне в 1991 году, а в 2016 году закончила Эстонскую академию музыки и театра по курсу классического вокала.

Ранее сообщалось, что от Армении на песенный конкурс поедет участник российских телешоу по имени Севак Хангян. Россию же представит Юлия Самойлова.