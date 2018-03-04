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На "Евровидении" Эстонию представит русская оперная дива
04 марта 2018, 14:39 • 241 • В мире
На европейском песенном конкурсе, который в этом году пройдёт в Португалии, прибалтийскую страну представит русскоязычная оперная певица Элина Нечаева, которая исполнит композицию Forza.
Нечаева победила в национальном конкурсе "Песня Эстонии" и исполнит на "Евровидении-2018" песню Forza, что в переводе с итальянского значит "сила".
Слова на музыку композитора Михкеля Матиссена певица написала в соавторстве с Ксенией Кочуковой.
Оперная дива родилась в Таллинне в 1991 году, а в 2016 году закончила Эстонскую академию музыки и театра по курсу классического вокала.
Ранее сообщалось, что от Армении на песенный конкурс поедет участник российских телешоу по имени Севак Хангян. Россию же представит Юлия Самойлова.
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