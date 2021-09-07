|
На "Эхо Москвы" выступил "удивительный лгунишка": Цитату привёл "Голос Мордора"
07 сентября 2021, 23:05 • 124 • Политика
Ганапольский с "Эха Москвы", говоря об Афганистане "перепутал" СССР и США. "Мотя Ганапольский удивительный лгунишка, конечно", - комментирует "Голос Мордора".
Украинский журналист Матвей Ганапольский во время выступления на радио "Эхо Москвы" заявил, что СССР с позором ушёл из Афганистана. В комментариях ему указали, что он, похоже, кое-что попутал.
По словам Ганапольского, СССР пытался насадить в Афганистане коммунистическую цивилизацию. Но закончилось это плохо, советские войска ушли из страны с позором, утверждает украинский журналист.
- комментирует "Голос Мордора" в Telegram.
Напомним, что СССР вывел войска без лишней спешки. Они покинули страну в дневное время с понятыми флагами, оставив после себя крепкое наследие. В свою очередь поставленное американцами правительство пало без их поддержки всего за неделю. В результате США пришлось срочно эвакуировать своих дипломатов и военных, что привело к целому ряду ужасных трагедий. И в итоге всё равно в Афганистане остались порядка 200 американских граждан.
Подпишитесь на нас
124
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 сентября 2021, 04:46
|
05 сентября 2021, 14:15
|
02 сентября 2021, 04:40
|
03 сентября 2021, 03:35
|
03 сентября 2021, 01:45
|
04 сентября 2021, 06:10
|
05 сентября 2021, 03:15