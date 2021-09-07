Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
Мигранты сменили власть в Молдавии. Русским приготовиться? Метод Санду разоблачи...
США подали России долларовый сигнал
Главная / Политика

На "Эхо Москвы" выступил "удивительный лгунишка": Цитату привёл "Голос Мордора"

07 сентября 2021, 23:05  •  124 • Политика
Ганапольский с "Эха Москвы", говоря об Афганистане "перепутал" СССР и США. "Мотя Ганапольский удивительный лгунишка, конечно", - комментирует "Голос Мордора".
Украинский журналист Матвей Ганапольский во время выступления на радио "Эхо Москвы" заявил, что СССР с позором ушёл из Афганистана. В комментариях ему указали, что он, похоже, кое-что попутал.
По словам Ганапольского, СССР пытался насадить в Афганистане коммунистическую цивилизацию. Но закончилось это плохо, советские войска ушли из страны с позором, утверждает украинский журналист.
Это оказывается СССР уходил из Афганистана с позором, а американцы уходили гордо и с достоинством. Мотя Ганапольский удивительный лгунишка, конечно,
- комментирует "Голос Мордора" в Telegram.
Напомним, что СССР вывел войска без лишней спешки. Они покинули страну в дневное время с понятыми флагами, оставив после себя крепкое наследие. В свою очередь поставленное американцами правительство пало без их поддержки всего за неделю. В результате США пришлось срочно эвакуировать своих дипломатов и военных, что привело к целому ряду ужасных трагедий. И в итоге всё равно в Афганистане остались порядка 200 американских граждан.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





124
Источник
Похожие новости
07 сентября 2021, 06:35
США подали России долларовый сигнал
07 сентября 2021, 04:46
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать"
07 сентября 2021, 01:05
Украинскому советнику посоветовали пожить с "образованными" талибами*
07 сентября 2021, 10:15
США оплатили Украине половину истребителя. Россия должна ужаснуться
07 сентября 2021, 19:25
"Ситуация у Зеленского критическая": Бородай спрогнозировал дату наступления на Донбасс
07 сентября 2021, 02:55
Кедми указал, как России предупредить провокации у себя "под боком"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 сентября 2021, 04:46
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать"
05 сентября 2021, 14:15
НАТО попросило помощи у России и Китая. Но тон выбран неудачный
02 сентября 2021, 04:40
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США поставил под удар украинцев
03 сентября 2021, 03:35
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
03 сентября 2021, 01:45
Зеленскому в США подарили пособие по лечению головы. Захарова не удержалась от вопроса
04 сентября 2021, 06:10
"России доверять нельзя": Японцы предложили начать войну после слов Лаврова о Курилах
05 сентября 2021, 03:15
Мигранты сменили власть в Молдавии. Русским приготовиться? Метод Санду разоблачил политолог
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.