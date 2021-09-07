Ганапольский с "Эха Москвы", говоря об Афганистане "перепутал" СССР и США. "Мотя Ганапольский удивительный лгунишка, конечно", - комментирует "Голос Мордора".

Украинский журналист Матвей Ганапольский во время выступления на радио "Эхо Москвы" заявил, что СССР с позором ушёл из Афганистана. В комментариях ему указали, что он, похоже, кое-что попутал.

По словам Ганапольского, СССР пытался насадить в Афганистане коммунистическую цивилизацию. Но закончилось это плохо, советские войска ушли из страны с позором, утверждает украинский журналист.

Это оказывается СССР уходил из Афганистана с позором, а американцы уходили гордо и с достоинством. Мотя Ганапольский удивительный лгунишка, конечно,

- комментирует "Голос Мордора" в Telegram.

Напомним, что СССР вывел войска без лишней спешки. Они покинули страну в дневное время с понятыми флагами, оставив после себя крепкое наследие. В свою очередь поставленное американцами правительство пало без их поддержки всего за неделю. В результате США пришлось срочно эвакуировать своих дипломатов и военных, что привело к целому ряду ужасных трагедий. И в итоге всё равно в Афганистане остались порядка 200 американских граждан.