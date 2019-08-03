На пятых Армейских международных играх в Подмосковье впервые выступили женские танковые экипажи

ТАНК ПРОЩЕ, ЧЕМ АВТО

- Убрали косы под шлемы… Становись…. На позиции бегом – марш, - девчонки в черной форме с эмблемой Армейских международных игр бросились к боевым машинам. Танков было три – зеленый, желтый и красный. А девушек девять - по три на каждую боевую машину. Люки башен задраены, взревели моторы, управляемые дамами танки обдали трибуны черным дымом и сорвались с места. Огневой рубеж – есть попадание. Пулеметные очереди - цель поражена… Водная преграда, танковый ров – так 3 августа миллионы мужчин, считающие, что танк дело не женское, были жестко посрамлены.

Девять девушек – от ефрейтора до старшего лейтенанта – это самые-самые наши танкистки. Их отобрали из 54 откликнувшихся на призыв и прошедших курс в одной из учебок танковых войск в Коврове. Они на самом деле врачи и медсестры, связистки и телефонистки… Но желание кроме вождения автомобиля освоить еще и танк собрало их вместе.

На поле в Алабино выехали танкисты Китая, Белоруссии, АзербайджанаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ефрейтор Анастасия Шиманова служит в той самой учебке в Коврове. На этом историческом заезде она выступила в роли механика водителя.

- Поначалу было действительно сложно, казалось, рычаги никогда не поддадутся, - говорит Анастасия. - Но теперь для меня вести танк даже проще, чем автомобиль. Здесь перед выступлением, конечно, очень волновались. Но вроде все получилось, и мы счастливы.

- Страха не было вообще, - говорит лейтенант Анастасия Баранова, наводчик-оператор и одновременно командир желтого танка. – Собираешь волю в кулак и всего себя подчиняешь выполнению задачи. Думаешь только о том, как пройти маршрут и поразить все цели. С мужчинами-танкистами нам пока тягаться сложновато. Но если еще подучиться и потренироваться, то кто знает…

Игры проходят на 21 полигоне 10 странФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сказав это, Анастасия улыбнулась такой загадочной с намеком улыбкой, что за мужскую половину танковых войск стало беспокойно. Как бы в будущем не услышать им припев из песни «Какой ты на фиг танкист».

РЕКОРДНЫЕ ИГРЫ

Выступление женских экипажей стало первым в программе пятых, юбилейных Армейских международных игр. Девушки в общих соревнованиях не участвовали, этот заезд был экспериментальным, доказывающим, что для наших дам горящая изба и скачущий конь – только разминка. Соревнования же начались следом – на поле в Алабино выехали танкисты Китая, Белоруссии, Азербайджана….

Как всегда приглашали даже страны НАТО. Однако они отказалисьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впрочем, танковые гонки – это только одна из 32 дисциплин АрМИ-2019. Нынешние игры стали рекордными, они проходят на 21 полигоне 10 стран, а участие в них принимают участие 223 команды из 39 государств. Европа, Азия, Африка, Латинская и Центральная Америка... Как всегда приглашали даже страны НАТО. Однако они отказались – тоже как всегда. Правда, США, Франция и Турция прислали наблюдателей – уже прогресс.

Нынешние игры стали рекордными, участие в них принимают участие 223 команды из 39 государствФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Практика показывает, что решение, принятое пять лет назад, о проведении конкурсов воинского мастерства в рамках единых игр было правильным, - сказал на церемонии открытия игр министр обороны России Сергей Шойгу. – Армейские игры уже стали заметным мировым событием, с каждым годом они набирают популярность, приобретают все больше горячих поклонников. Сегодня мы даем старт юбилейному сезону игр. В течение двух недель в захватывающих поединках сойдутся лучшие военные специалисты из 39 стран. Представлять свою страну на армейских играх такого масштаба престижно и ответственно. А победить - почетно.

Глава Минобороны России Сергей ШойгуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Для нас участие в таких соревнованиях это грандиозный опыт, - признался мне майор Йович Бойан из команды Сербии. - Это часть боевой учебы, возможность сравнить выучку наших военных с такими великолепными командами как Россия, Китай, Белоруссия, взять от них лучшее. Российская команда – это безусловный лидер. Но и мы постараемся не отстать. Во время подготовки мы пролили цистерны пота, и было бы глупо относиться к этой поездке как к экскурсии. Конечно мы надеемся на победу, если не в танковом биатлоне, то в других конкурсах. Наши команды будут участвовать в конкурсах «Военное ралли», «Полевая кухня» и «Инженерная формула».

Армейские игры уже стали заметным мировым событиемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТАНЕЦ ПОВАРОВ

В субботу, когда в подмосковном парке «Патриот» проходило открытие АрМИ-2019, такие же церемонии прошли еще в четырех государствах. И сразу стартовали первые 14 конкурсов - «Эльбрусское кольцо» в Кабардино-Балкарии, «Десантный взвод» под Псковом, «Морской десант» в Калининградской области и другие. А в Монголии стартовал «Конный марафон» - соревнования, которых до сих пор в программе АрМИ не было. В учебном центре в 50 километрах от Улан-Батора соберутся лучшие наездники Монголии, России, Казахстана и Киргизии.

Любопытно, что один из конкурсов уже прошел. Он называется «Саянский марш», команды горных подразделений соревнуются на высокогорных маршрутах зимой, он прошел в феврале в Краснодарском крае. Среди участников были военные из Анголы. Несмотря на 30-градусный мороз парни выступили очень достойно.

В течение двух недель в захватывающих поединках сойдутся лучшие военные специалисты из 39 странФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Алабино же кроме танкового биатлона в субботу стартовал еще один популярнейший конкурс – «Полевая кухня». В первый – презентационный - день команды готовили блюда национальной кухни и угощали всех желающих. Представляете, какие выстроились очереди! Танки на время отошли далеко на второй план.

- Я посмотрел, что готовят соперники, и понял, что нашей команде будет сложно, - сказал мне лейтенант Денис Хохлов, судья соревнований. Два предыдущих года Денис возглавлял российскую команду и дважды приводил ее к победе. – Уровень подготовки вырос, заметно сильнее стали все. Но и наши не теряли времени даром, тоже готовились. Так что еще посмотрим, кто кого.

В Алабино кроме танкового биатлона стартовал еще один популярный конкурс – «Полевая кухня»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наверное, больше всего зрителей собралось у полевой кухни команды ЮАР. Здесь повара не только делились угощением, но и устроили целое шоу с южноафриканскими танцами. Помните чемпионат мира по футболу в Южной Африке с из вувузеллами? Здесь было нечто похожее.

Командир южноамериканских поваров майор Конвей Линдебург в каком-то национальном наряде плясал вместе со всеми. Позже я спросил у него, не был ли их танец каким-то магическим действом, притягивающим удачу.

Танковые гонки – это только одна из 32 дисциплин АрМИ-2019Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Нет-нет, это просто танец, - с улыбкой сказал майор. – В нашей стране все любят радоваться, смеяться и танцевать. И мы хотели подарить всем, кто пришел на Армейские игры, на этот великолепный праздник, нашу энергию, улыбки и хорошее настроение.