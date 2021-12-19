На пути совместных инициатив с высокой интеграционной составляющей

О заседании Высшего Евразийского экономического совета 10 декабря

10 декабря 2021 года состоялось очередное заседание главного руководящего органа ЕАЭС – Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Оно прошло в формате видеоконференции под председательством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. В заседании приняли участие члены Совета: премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин, а также почетный председатель ВЕЭС, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президенты государств-наблюдателей при ЕАЭС Мигель Диас-Канель Бермудес (Куба), Шавкат Мирзиёев (Узбекистан) и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

В повестке дня заседания, которое подводило итоги деятельности Союза в 2021 году, значилось более 20 вопросов, но основное внимание участники встречи посвятили обсуждению тем, связанных с реализацией в уходящем году Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года (Стратегия-2025) , утвержденных ВЕЭС 11 декабря 2020 года. В своих выступлениях главы государств-участников Союза отмечали как позитивное воздействие проходящих в Союзе интеграционных процессов на развитие национальных экономик их стран (в целом в 2021 году удалось провести большинство намеченных мероприятий, а некоторые программы уже работают на постоянной основе), так и трудности, с которыми приходится встречаться в ходе практической реализации поставленных задач.

В частности, президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко обратил внимание коллег на необходимость активизации процессов импортозамещения, промышленной кооперации и продвижения совместных инициатив с высокой интеграционной составляющей. Входящим в ЕАЭС странам необходимо создавать новые производственные мощности, обеспечивающие продовольственную безопасность, выпуск товаров первой необходимости, другой критически важной продукции для насыщения рынка Союза продукцией собственных производителей. Для решения этих задач целесообразно энергичнее подключать к деятельности Евразийской экономической комиссии Евразийский банк развития (ЕАБР) и Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР): эти региональные финансовые механизмы могут и должны оказывать содействие осуществлению крупных совместных интеграционных проектов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что важным аспектом развития евразийской интеграции и одним из главных критериев взаимодействия должно стать развитие внутреннего рынка Союза. Устранение препятствий во взаимной торговле в ЕАЭС является одним из приоритетов Союза. Большая часть существующих изъятий и ограничений (на начало 2021 года в Реестре препятствий ЕАЭС числилось 12 барьеров, 35 ограничений и 11 изъятий) относятся к сферам торговли услугами и финансовых рынков, то есть именно к тем областям, где формирование единых и общих рынков уже началось, но до сих пор не завершено.

Обеспечение функционирования внутреннего рынка без барьеров и ограничений должно стать мощным импульсом экономического промышленного роста государств-участников ЕАЭС.

Участники встречи отметили, что в целом в 2021 году удалось провести большинство намеченных мероприятий, а некоторые программы уже работают на постоянной основе. Таким образом, сотрудничество в рамках ЕАЭС не стоит на месте. Реализуются экономические программы, упрощаются или вовсе отменяются внутренние ограничения, осуществляется поиск новых партнеров. Это позволяет надеяться, что с каждым годом союзное строительство будет расти, а в будущем мы будем наблюдать единое евразийское пространство без барьеров и ограничений.

Обсуждая направления международной деятельности на 2022 год, участники заседания подчеркнули необходимость углубления сотрудничества всех евразийских партнёров, включая Европейский союз. Они отметили, что «…необходима ориентация международной деятельности Союза на решение актуальных задач евразийской экономической интеграции, а именно: развитие экспорта, транспортной и энергетической инфраструктуры, промышленной кооперации, внедрение новых технологий, экспорт передового опыта Союза в сфере инноваций и цифровых технологий и других. Необходимо активизировать работу по созданию условий для совместного выхода предприятий государств-членов на рынки третьих стран…».

Отдельно на заседании обсуждался вопрос о зоне свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Ираном. Переговоры по данному вопросу ведутся с декабря 2020 года. Создание ЗСТ с Ираном позволит открыть новые рынки сбыта и упростить процедуры продвижения товаров. В данный момент существует временное соглашение, но его срок скоро истекает, поэтому ВЕЭС одобрил Протокол к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном.

Главы государств ЕАЭС подписали «II-й Большой Протокол», включающий изменения в Договор о ЕАЭС, и Соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза.

Кроме того, участники заседания одобрили Основные направления международной деятельности Евразийского экономического союза на 2022 год и Положение о статусе государства – наблюдателя при ЕАЭС, а также рассмотрели вопросы реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в Союзе, обеспечения функционирования единого рынка услуг в сфере строительства, общие подходы к условиям осуществления оценочной деятельности в рамках функционирования единого рынка услуг, доклад о реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках ЕАЭС, проект решения о запуске единого рынка услуг (ЕРУ) в сфере строительства в полном объеме (в 2021 году режим единого рынка услуг в ЕАЭС распространялся на 55 секторов и охватывал около 60% производимых услуг).

Также были рассмотрены два проекта соглашений для создания единой системы таможенного транзита в Союзе: Соглашения об особенностях применения обеспечения при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита и Соглашения о применении в Союзе навигационных пломб.

В ходе заседания почетный председатель ВЕЭС, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Азербайджан в скором времени может стать страной-наблюдателем в ЕАЭС. По мнению Н. Назарбаева, взаимодействие Азербайджана и ЕАЭС будет содействовать активизации взаимной торговли и осуществлению масштабных инфраструктурных проектов.

В ходе встречи было объявлено, что председательство в ЕАЭС в 2022 году переходит от Казахстана к Кыргызстану.