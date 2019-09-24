На пути «Северного потока – 2» осталась только Дания. Но и у неё не осталось выбора

Автор:

Курганов Дмитрий

Угроза Европе

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда встретились в Нью-Йорке в преддверии сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Главы двух государств первым делом обсудили строительство газопровода «Северный поток – 2», которому обе страны отчаянно пытаются помешать.

По итогам встречи было опубликовано заявление, в котором отмечается, что проект опасен для энергетической безопасности Европы, является для неё угрозой. В чём конкретно она заключается, в тексте, подготовленном заместителем пресс-секретаря Белого дома Хоганом Хидли, не уточняется. «Президенты обсудили, как лучше остановить «Северный поток – 2», – указывается в заявлении.

Также стороны подписали совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. По словам Трампа, этот вопрос изучался на протяжении нескольких лет, и теперь время настало для реализации задуманного. В частности, глава Белого дома упомянул, что США могут передислоцировать военных в Польшу из других стран Европы. То есть об отправке нового контингента на континент речи не идёт. Журналисты также поинтересовались у Трампа, не означает ли увеличение присутствия американских военных в Польше, что США видят в России нарастающую угрозу. Американский лидер от вопроса отмахнулся: «Совсем так не думаю», – сказал он.

А. Дуда и Д. Трамп. Фото: White House/Globallookpress

Польша спелась с США

Но вернёмся к «Северному потоку – 2». Заявление американской стороны по итогам встречи президентов США и Польши прокомментировал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, американская стратегия заключается в том, чтобы использовать Польшу в качестве «главного сдерживателя». При этом ей отводится двоякая роль: быть барьером по отношению к России и при этом провокатором по отношению к Германии.

Если Берлин не будет отстаивать свои собственные интересы, то попадёт в американские внешнеполитическое ловушки,

– отметил эксперт в комментарии RT.

Брутер также отметил, что Польша поддерживает США по всем вопросам, а те в ответ поддерживают Польшу, и всё это несмотря на сложные исторические моменты в прошлом.

В том же ключе высказался и сенатор Владимир Джабаров. Он выразил уверенность, что какие бы заявления они ни делали, помешать реализации проекта всё равно не получится. По мнению Джабарова, обязательно будут попытки притормозить строительство, однако Западная Европа продолжит отстаивать свои интересы, будучи заинтересованной в российском газе. И в первую очередь это касается, конечно, Германии. «Польша стала американской марионеткой и не имеет своей политики, полностью повторяет слова старшего брата», – подытожил сенатор.

В. Джабаров. Фото: Federation Council of Russia/Globallookpress

Осталось всего ничего

На сегодняшний день готовность «Северного потока – 2» оценивается примерно в 80%. При удачном стечении обстоятельств его строительство может быть завершено уже в этом году. Для России это важный момент, поскольку 31 декабря истекает действующее транзитное соглашение с Украиной. По территории России, Финляндии, Швеции и Германии уже проложено более 1700 километров труб. И сейчас главным препятствием является Дания, которая отказывается согласовывать России заявку на участок в своих территориальных водах. Одной из причин власти страны называют некие «соображения безопасности». Всего Копенгагену предложено на выбор три маршрута, однако ни один из них пока не утверждён.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер тем не менее сохраняет оптимизм. Датский участок, по его словам, не такой уж большой – сроки прокладки по нему составят не более пяти недель.

А. Миллер. Фото: Kremlin Pool/Globallookpress

В свою очередь, министр энергетики Александр Новак после трёхсторонних газовых консультаций в Брюсселе заявил, что Копенгаген должен принять положительное решение совсем скоро, поскольку для другого развития событий «нет никаких оснований».

Своего газа не хватит

Похоже, Дания и правда скоро станет более сговорчивой. Дело в том, что она вынуждена приостановить добычу газа в крупнейшем месторождении страны. Запасы Тайры оцениваются в 35 миллиардов кубометров, а ежесуточно оттуда добывалось семь миллионов кубометров – это 90% всей газодобычи в стране.

О том, что вся добыча прекращается с 1 ноября, сообщило Danmarks Radiо со ссылкой на Министерство энергетики королевства. Более того, будет даже произведён демонтаж буровых платформ. Причина – деформация морского дна. В таких условиях расстояние между поверхностью воды и платформы уменьшается до 15 метров, а этого недостаточно для безопасного функционирования. Предстоит установка новых платформ, однако на это потребуется много времени, да и финансовые расходы будут немаленькими.

Фото: Olaf Krüger/Globallookpress

На обновление инфраструктуры понадобится около трёх миллионов долларов. Добычу на новом оборудовании удастся запустить не раньше лета 2020 года. В сложившихся условиях у Дании остаётся лишь один выход – закупать у Германии газ, поставляемый из России.

Аналитики считают, что если Дания продолжит сопротивляться, то её завалят судебными исками компании-операторы. По ориентировочным подсчётам, если позиция Копенгагена по «Северному потоку – 2» не изменится, то его строительство затянется на восемь лишних месяцев, что будет означать увеличение затрат на 660 миллионов евро. И именно эти средства придётся возмещать операторам проекта. Вряд ли датским налогоплательщикам будет по душе тот факт, что это будет делаться, по сути, и из их карманов тоже.

В Копенгагене также должны отдавать себе отчёт в том, что из-за задержки СП-2 Германия в любой момент может заявить, что не обладает достаточными запасами газа для перепродажи – это чревато для Дании серьёзными проблемами. Пока на официальном уровне ситуация с потенциальным дефицитом голубого топлива никак не комментируется. Тем не менее всё идет к тому, что либо Дания всё-таки даст разрешение, подав это под соусом «проведения всех необходимых экспертиз», либо обрубит сук, на котором сидит.