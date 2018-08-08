На пути к урегулированию: конституционную комиссию Сирии могут сформировать до конца сентября

Конституционная комиссия Сирии будет сформирована к концу сентября, сообщили члены сирийских оппозиционных групп. Предполагается, что своих кандидатов выдвинут правительство, оппозиция и страны-гаранты, которые выберут представителей гражданского общества. После этого спецпосланник Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура утвердит состав итоговой делегации, которая и будет обсуждать основной закон страны.

Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура намерен сформировать конституционную комиссию САР к концу сентября. Об этом заявил лидер «московской группы» сирийской оппозиции Кадри Джамиль.

В беседе с журналистами он отметил, что до этого времени консультаций представителей сирийской оппозиции в Женеве «не предвидится».

«В Женеве ничего не будет, пока не будет конституционной комиссии», — цитирует Джамиля РИА Новости.

Он выразил надежду, что экстремисты покинут ряды правительства и оппозиции, после чего станет возможным достижение политического решения.

«Я думаю, что к концу этого года мы увидим поражение экстремистов с обеих сторон и достигнем политического решения», — сказал представитель оппозиции.

Он призвал сирийское правительство к прямым переговорам и отметил, что недавняя встреча между властями и частью оппозиции стала первым положительным прецедентом.

«Надеемся, что этот положительный сдвиг будет продолжаться. Призываем правительство встретиться напрямую со всеми отрядами оппозиции, которые согласны с разрешением кризиса на основании резолюции 2254», — добавил Джамиль.

Кадри Джамиль

РИА Новости

Формирование комиссии

Резолюция, принятая в декабре 2015-го, подразумевает переговоры Дамаска и представителей оппозиции, которые приведут к формированию правительства, принятию конституции страны и проведению общих выборов.

В ходе Конгресса национального диалога Сирии, который состоялся в конце января в Сочи, было принято решение о формировании конституционного комитета. Список из 150 кандидатов на участие в комиссии должны передать представители стран-гарантов (Россия, Иран и Турция), правительства Сирии и оппозиции. Из них де Мистура выберет около 50 человек.

Комментируя результаты последних переговоров Москвы, Анкары и Тегерана, которые состоялись в конце июля, де Мистура назвал их полезными, отметив, что обсуждение итогового списка конституционной комиссии Сирии состоится в начале сентября в Женеве.

Как сообщил 2 августа глава МИД России Сергей Лавров, правительство и оппозиция уже представили свои списки и теперь необходимо сформировать третью часть комитета.

«Осталось сформировать третью часть этого конституционного комитета из представителей гражданского общества. Тоже работа непростая, но мы будем помогать сформировать такой список, который был бы приемлемым для правительства и других участников конституционного комитета», — приводит слова Лаврова РИА Новости.

Как отмечал в беседе с ТАСС спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, 50 кандидатов были отобраны представителями Турции, России и Ирана «с небольшим добавлением кандидатов, которых посчитал нужным внести де Мистура по результатам изучения своими экспертами правозащитного досье».

kremlin.ru

Оппозиционная Сирийская комиссия по переговорам (СКП) опубликовала свой список ещё в июле. В него, в частности, вошли официальный представитель «Свободной сирийской армии» Ахмад аль-Джабауи, экс-глава так называемого временного правительства Сирии Ахмад Тоаме, члены делегации СКП на переговорах в Женеве Башар аз-Зоуби, Фирас аль-Халиди, Джамаль Сулейман.

Роль США

Вашингтон отказался принимать участие в международной встрече по Сирии, но в Москве выразили надежду, что Соединённые Штаты всё же присоединятся к процессу урегулирования ситуации в стране. Об этом в конце июля заявил спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев.

«Мы по-прежнему уверены, что в ходе переговорного процесса, открытого диалога можно выйти на какие-то взаимоприемлемые развязки. Мы рассчитываем, что наши американские коллеги пересмотрят свою позицию и в дальнейшем всё же примут участие в работе астанинского формата», — приводит слова Лаврентьева РИА Новости.

Сожаление в связи с отказом Вашингтона выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Такая реакция вызывает сожаление, имея в виду, что из Вашингтона постоянно звучат уверения в готовности содействовать налаживанию политпроцесса в Сирии», — заявила она.

Вопрос урегулирования обсуждался, в частности, на саммите Россия — США, который состоялся 16 июля в Хельсинки. По итогам встречи посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что Москва делает всё возможное для запуска политического процесса, но назвал уровень взаимодействия России и США недостаточным.