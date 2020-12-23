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На пути к блокировке: Роскомнадзор судится с Google из-за нарушения тайны частной жизни
23 декабря 2020, 18:05 • 26 • Политика
Таганский суд Москвы принял в производство иск Роскомнадзора к Google из-за нарушения тайны частной жизни. Таким образом, Google всё ближе к блокировке.
Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к поисковой системе Google и видеохостингу YouTube за нарушение тайны частной жизни. Детали иска не раскрываются, однако в пресс-службе суда отметили, что Роскомнадзор защищает "права субъектов персональных данных" и требует признать "деятельность интернет-страниц незаконной", а также нарушающей право граждан "на неприкосновенность частной жизни".
Суд считает, что действия "определённой интернет-страницы" незаконны, таким образом, предстоит продолжение разбирательства. Что за страница нарушила права гражданина России (или, возможно, граждан России), пока неясно.
Добавим, мировой участок Таганского района в феврале этого года признал виновными в нарушении российского законодательства Twitter и Facebook. Обеим компаниям были назначены штрафы в размере 4 миллионов рублей. Администрация соцсетей должна была локализовать в России базы персональных данных наших граждан, но не сделала этого. Более того, Роскомнадзор в ответ на свой запрос не получил ответа от представителей компаний.
Напомним, с Google судится и телеканал Царьград. После блокировки канала "Первого русского" на YouTube наши представители начали спор. В Google пытались доказать, что не подпадают под законы России, однако затея не удалась. Параллельно судебной тяжбе на уровне Госдумы рассматривается законопроект, который станет дополнительным инструментом для принуждения Google к соблюдению российского законодательства. Кроме того, объявлено о создании платформ, которые станут заменой YouTube в России.
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