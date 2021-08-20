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«На псячей мове не общаюсь»: Украинский чемпион негативно высказался об украинском языке

20 августа 2021, 07:35  •  88 • Украина

Во Львове разгорается скандал с бронзовым призером Олимпиады, тренером Дмитрием Грачевым. Он в переписке негативно высказался об украинском языке и потребовал от собеседника перейти на русский. Об этом рассказал экс-нардеп Владимир Вязивский на своей странице в соцсети.

По словам Вязивского, львовский олимпиец и спортсмен задолжал экс-нардепу сумму в 4 500 долларов. Когда Грачеву напомнили о долге, он в грубой форме сначала потребовал у собеседника перейти на русский язык, а потом предложил забрать долг на Красной площади в Москве.

Вязивский попросил Грачева не хамить и объяснил, что долг от этого никуда не исчезнет. На что Грачев ответил: «Нормально говори, на псячей мове не общаюсь», а потом снова написал, чтобы собеседник к нему обращался на русском языке.

«Общество, интересует ваше мнение: стоит ли приглашать на торжества по случаю независимости олимпийцев, которые в личном общении презирают Украину, украинский язык. Стоит ли таких олимпийцев допускать к тренировкам детей, лекциям и других публичным мероприятиям», — написал Вязивский.

Грачев получил бронзу на Олимпиаде в 2004 году в Афинах. Окончил Львовский государственный университет физкультуры, тренировался в спортивном сообществе «Динамо», был признан самым лучником № 1 на Украине. За свою победу от Львовского городского совета он получил квартиру. Сейчас Грачев работает тренером в тире во Львове.

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