На "Прямую линию" поступило 1,75 млн вопросов

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Общее число обращений на "Прямую линию" составило по состоянию на 08:00 мск почти 1,75 млн. Наибольший процент желающих задать вопрос президенту РФ Владимиру Путину используют для связи телефон - таковых более одного миллиона.

Как сообщили организаторы "Прямой линии", с 27 мая, когда начался сбор вопросов, по утро 7 июня в адрес программы позвонили 1 млн 381 человек. Свои вопросы посредством sms отправили почти 385 тыс. человек, mms - более 41 тыс.

Количество обращений через специальный сайт программы достигло 202 тыс. пользователей. Через специальные приложения и официальные группы в социальных сетях прислали свои вопросы в адрес Путина более 116 тыс. человек.

Сбор вопросов продолжится до окончания "Прямой линии", которая выйдет в эфир 7 июня в полдень по московскому времени.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, во время которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы простых граждан России и других стран. Впервые такой формат общения был организован 24 декабря 2001 года. Тогда к началу программы в адрес президента поступило около 400 тыс. вопросов. В дальнейшем их число постоянно увеличивалось, достигнув рекорда в 2015 году - 3,25 млн обращений.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40 (звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный). Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40. Вопросы в виде sms и mms-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная, задать вопрос можно только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о предстоящей "Прямой линии", способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ. Обращение можно направить и через официальное мобильное приложение "Москва - Путину", а также официальные группы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" - vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил в интервью Первому каналу, что поступившие "Прямую линию" обращения граждан направляются в профильные министерства и главам регионов, а "наиболее чудовищные ситуации решаются сразу" при прямом участии Кремля.

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