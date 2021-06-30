На прямой линии с Путиным случилась битва с... кнопочкой

Характерной особенностью этой прямой линии с президентом России Владимиром Путиным стали технические неполадки. Не обошлось и без главной битвы. С кнопочкой.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным продолжается уже почти 2,5 часа. И, к сожалению, часто она прерывается техническими неполадками. В ряде случаев прямого разговора не получалось, поскольку связь обрывалась.

Не обошлось и без главной битвы. Журналистка Наиля Аскер-заде, которая вместе с коллегой была ведущей прямой линии, никак не могла справиться с оборудованием:

"Посмотрим, кто победит у нас… я или техника", - иронично отметила сама Наиля Аскер-заде, пытаясь выбрать очередной вопрос.

"Нажмите просто кнопочку "Газификация" и всё", - посоветовал Владимир Путин.

Короткого совета оказалось достаточно, чтобы битва была завершена. Впрочем, позже вновь возникли технические проблемы.