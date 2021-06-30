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На прямой линии с Путиным случилась битва с... кнопочкой
30 июня 2021, 15:05 • 326 • Политика
Характерной особенностью этой прямой линии с президентом России Владимиром Путиным стали технические неполадки. Не обошлось и без главной битвы. С кнопочкой.
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным продолжается уже почти 2,5 часа. И, к сожалению, часто она прерывается техническими неполадками. В ряде случаев прямого разговора не получалось, поскольку связь обрывалась.
Не обошлось и без главной битвы. Журналистка Наиля Аскер-заде, которая вместе с коллегой была ведущей прямой линии, никак не могла справиться с оборудованием:
"Посмотрим, кто победит у нас… я или техника", - иронично отметила сама Наиля Аскер-заде, пытаясь выбрать очередной вопрос.
"Нажмите просто кнопочку "Газификация" и всё", - посоветовал Владимир Путин.
Короткого совета оказалось достаточно, чтобы битва была завершена. Впрочем, позже вновь возникли технические проблемы.
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