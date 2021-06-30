Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый р...
"Отогнали наглеца": Коц показал бегство эсминца США
Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт
Никита Михалков уместил в 10 слов итоги встречи Путина и Байдена
Главная / Политика

На прямой линии с Путиным случилась битва с... кнопочкой

30 июня 2021, 15:05  •  326 • Политика
Характерной особенностью этой прямой линии с президентом России Владимиром Путиным стали технические неполадки. Не обошлось и без главной битвы. С кнопочкой.
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным продолжается уже почти 2,5 часа. И, к сожалению, часто она прерывается техническими неполадками. В ряде случаев прямого разговора не получалось, поскольку связь обрывалась.
Не обошлось и без главной битвы. Журналистка Наиля Аскер-заде, которая вместе с коллегой была ведущей прямой линии, никак не могла справиться с оборудованием:
"Посмотрим, кто победит у нас… я или техника", - иронично отметила сама Наиля Аскер-заде, пытаясь выбрать очередной вопрос.
"Нажмите просто кнопочку "Газификация" и всё", - посоветовал Владимир Путин.
Короткого совета оказалось достаточно, чтобы битва была завершена. Впрочем, позже вновь возникли технические проблемы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






326
Источник
Похожие новости
30 июня 2021, 04:05
"Отогнали наглеца": Коц показал бегство эсминца США
30 июня 2021, 02:15
Американский эсминец вторгся в русские воды возле Крыма - Коц
30 июня 2021, 04:05
В Кремле ответили на вопрос о готовности открыть огонь по кораблям НАТО
30 июня 2021, 07:45
"Мы нежизнеспособны": Украинцев предупредили о разделении страны
30 июня 2021, 04:05
Зеленский "побил горшки" со всеми спонсорами - Корнилов
30 июня 2021, 11:25
"Победа Украины над Россией": Евро-2020 увеличило пропасть между народами
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 июня 2021, 04:05
"Отогнали наглеца": Коц показал бегство эсминца США
28 июня 2021, 04:25
Доктор наук о призывах политиков к обязательной вакцинации: "Меня уже начинает потряхивать"
24 июня 2021, 01:25
"Вопли о страшной угрозе": Британцы с эсминцем прокололись на элементарном
25 июня 2021, 04:00
"Ваше сообщение непонятно": Экипаж Defender тянул время
29 июня 2021, 08:50
Байден выдвинул России дерзкий ультиматум: "Там, где нам интересно"
25 июня 2021, 15:00
Вернувшийся в Москву посол США цинично нарушил закон России
29 июня 2021, 01:30
"Не признаём": Литва отказалась отпускать Белоруссию из "Восточного партнёрства"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.