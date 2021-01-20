На провокационную "догадку" Клинтон в Кремле ответили отрицательно

В Кремле опровергли всяческие инсинуации по поводу телефонных переговоров Трампа и Путина. Ранее бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила предположение, будто американский лидер 6 января созванивался с российским президентом.

Чтобы выяснить желаемое, экс-госсекретарь США заявила, что намерена запросить все записи разговоров Трампа, которые он вёл 6 января. По мнению Клинтон, Трамп и Путин "сообщники", которые "пренебрегают демократией".

На эти провокационные выпады в Кремле ответили кратко – разговора в день атаки на Капитолий не было.

"Не было", - сказал Песков, комментируя вопрос о том, был ли телефонный разговор между Трампом и Путиным 6 января.

Напомним, что в среду, 6 января, Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками, после чего те двинулись на Капитолий. Там в этот момент конгресс утверждал победителя президентских выборов. В ходе штурма погибла одна из активисток, а также полицейский. Ещё три человека умерли от не связанных с насилием обстоятельств. По мнению членов палаты представителей, Трамп подстрекал народ к мятежу.