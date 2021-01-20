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На провокационную "догадку" Клинтон в Кремле ответили отрицательно

20 января 2021, 20:45  •  215 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время беспорядков у Капитолия Трамп не звонил Путину. Ранее подобное провокационное предположение сделала экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.
В Кремле опровергли всяческие инсинуации по поводу телефонных переговоров Трампа и Путина. Ранее бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила предположение, будто американский лидер 6 января созванивался с российским президентом.
Чтобы выяснить желаемое, экс-госсекретарь США заявила, что намерена запросить все записи разговоров Трампа, которые он вёл 6 января. По мнению Клинтон, Трамп и Путин "сообщники", которые "пренебрегают демократией".
На эти провокационные выпады в Кремле ответили кратко – разговора в день атаки на Капитолий не было.
"Не было", - сказал Песков, комментируя вопрос о том, был ли телефонный разговор между Трампом и Путиным 6 января.
Напомним, что в среду, 6 января, Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками, после чего те двинулись на Капитолий. Там в этот момент конгресс утверждал победителя президентских выборов. В ходе штурма погибла одна из активисток, а также полицейский. Ещё три человека умерли от не связанных с насилием обстоятельств. По мнению членов палаты представителей, Трамп подстрекал народ к мятежу.

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