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На проведение выборов в Госдуму выделено более 21 млрд рублей

23 июня 2021, 16:15  •  62 • Политика
Из федерального бюджета на проведение выборов депутатов Госдумы выделено 21,4 млрд рублей. Средства уже поступили на счет ЦИК. Об этом 23 июня заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии.
«В федеральном бюджете на 2021 год на подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы предусмотрены средства в размере 16,6 млрд рублей, которые поступили на счет ЦИК в полном объеме», — рассказал Булаев.
Кроме того, из резервного фонда правительства было выделено еще 4,8 млрд рублей — их направят на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении выборов.
Примерно 96 млн из общей суммы получит ЦИК на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения выборов. Еще 162 млн рублей направят государственным органам, в ведении которых находятся вопросы регистрации и учета избирателей.
Избиркому Москвы будет направлено 802 млн рублей, комиссии Санкт-Петербурга — примерно 408 млн рублей.
«Такой суммы ЦИК России из бюджета еще никогда не получал», — сказал Булаев на заседании ЦИК в среду.
21 июня президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести грядущую избирательную кампанию в стране так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в ее легитимности. Он выразил надежду, что выборы пройдут без взаимных обвинений и пустых обещаний, как это было в 90-е годы XX века.
19 июня участники XX съезда партии «Единая Россия» утвердили проект предвыборной программы на выборах в Госдуму 8-го созыва, которые пройдут в сентябре 2021 года. В окончательной редакции документ примут во второй половине августа на втором этапе съезда.
17 июня российский лидер подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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