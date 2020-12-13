«На протяжении двух лет минимум»: назван ожидаемый срок действия вакцины «Спутник V»

В России за прошедшие сутки выявлено 28 080 новых случаев коронавирусной инфекции, наибольшее число зарегистрировано в Москве (6425), Санкт-Петербурге (3768) и Московской области (1444). Согласно данным Роспотребнадзора, в стране было проведено более 82 млн тестов на выявление COVID-19. В столице продолжают работу прививочные пункты, где проводят вакцинацию от COVID-19. Глава НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник V», по предварительным данным, сможет защищать организм от коронавируса в течение двух лет.

В России за прошедшие сутки выявлено 28 080 новых случаев коронавирусной инфекции, наибольшее число зарегистрировано в Москве (6425), Санкт-Петербурге (3768) и Московской области (1444).

За это время вылечились 20 277 человек, 488 пациентов скончались.

Как сообщили в столичном штабе по борьбе с коронавирусом, в Москве за сутки были госпитализированы 1463 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах города находятся 447 человек.

Там уточнили, что среди новых случаев 13,3% — дети, 41,3% — люди от 18 до 45 лет, 30,8% — от 46 до 65 лет, ещё 10,1% — от 66 до 79 лет. Также 4,5% составляют лица старше.

«Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, уже находятся под медицинским наблюдением», — отметили в штабе.

Согласно данным Роспотребнадзора, в стране было проведено более 82 млн тестов на COVID-19.

Общее число зафиксированных в России случаев коронавируса достигло 2 653 928, за всё время выздоровели 2 106 235 пациентов, 46 941 человека скончались.

Тем временем глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от COVID-19 «Спутник V», по предварительным данным, сможет защищать организм от коронавируса в течение двух лет. Гинцбург уточнил, что для точной информации нужны экспериментальные данные, однако напомнил, что вакцина создана на основе той же платформы, которая использовалась при разработке препарата против лихорадки Эбола.

«Там есть экспериментальные данные (по препарату против Эболы. — RT), показывающие, что данный аналогичный вакцинный препарат даёт защиту на протяжении двух лет минимум, может быть, и больше. На какой срок будет давать защиту препараты Pfizer, трудно сказать, но, исходя из общего механизма действия таких препаратов, надо думать, что срок защиты будет составлять не больше 4, от силы 5 месяцев. Хотя это необходимо экспериментально проверить», — рассказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Глава центра отметил, что «Спутник V» гарантирует свою эффективность в 96% случаев. В 4% случаев сделавший прививку может заболеть, но переболеет в лёгкой форме, у него будут отмечаться такие симптомы, как насморк, кашель и небольшая температура. При этом в лёгкие инфекция не опустится, уточнил Гинцбург.

Напомним, в Москве на базе городских поликлиник работают несколько десятков прививочных пунктов, в которых проводят вакцинацию от коронавирусной инфекции. В первую очередь сделать прививку могут представители групп риска — работники медицинских и образовательных учреждений, городских социальных служб в возрасте от 18 до 60 лет с прикреплением к городской поликлинике. С понедельника, 14 декабря, запись на вакцинацию будет расширена: привиться смогут в том числе сотрудники МФЦ, а также работники торговли и сферы услуг.

РИА Новости

© Илья Питалев

О старте масштабной вакцинации 13 декабря сообщили власти Ставропольского края. В краевом Минздраве уточнили, что по медицинским учреждениям распределены 200 доз вакцины, ожидается поступление ещё 1,4 тыс. доз.

«Начали прививать медиков, работающих в красной зоне, ПЦР-лабораториях, кабинетах неотложной помощи, на скорой помощи», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву установить график поставки вакцин от коронавируса в регионы. Субъекты должны подготовить инфраструктуру для получения и хранения вакцины.

«На встрече с производителями вакцин от коронавирусной инфекции мы подробно обсудили готовность к вакцинации, какие меры нужно принять, чтобы выпускалось достаточно препаратов, а поставки в регионы шли без сбоев и в срок», — рассказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В свою очередь заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что после перенесённого заболевания COVID-19 необходим определённый период для восстановления организма.

«В большинстве случаев после перенесенного ОРВИ человек ещё долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость. Особенно это характерно для тех, кто перенес грипп или COVID-19. Также человек может отмечать какие-то когнитивные нарушения, например, снижение памяти, концентрации внимания», — пояснила она.

Помимо этого, отметила Пшеничная, некоторые выздоровевшие от коронавируса пациенты жалуются на кашель, чувство жжения в груди, головную боль, мышечные боли, головокружение, тахикардию.