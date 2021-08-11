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На протесты в Вильнюсе Захарова процитировала Науседу

11 августа 2021, 02:40  •  23 • Политика
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Литве.
В Вильнюсе протестную акцию против ковидных ограничений и иммунных сертификатов разогнали слезоточивым газом. Примечательна, указала в своём телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, позиция литовского лидера. Особенно в свете того, как когда-то в Вильнюсе оценивали акции в России.
Она процитировала слова президента Литвы Гитанаса Науседы, который в январе этого года сокрушался из-за разгона акций в России.
Всё это, по словам прибалтийского политика, "напоминает эпоху советского диктатора Иосифа Сталина".
При этом, отметила Захарова, "10 августа 2021 года полиция Литвы применила против протестующих у литовского парламента слезоточивый газ. Есть пострадавшие. Демократия - не анархия, а свобода протестовать не является свободой применять насилие", - говорится в обращении президента Литвы Науседы".
Официальный представитель МИД России добавила, что вызывает удивление, как быстро исчезает либеральный флёр у политиков западных стран.
"Куда вдруг девается вся эта демократическая отдушка и либеральный флёр у западных партнёров и их сателлитов, когда дело доходит до управления внутренней ситуацией и подавления протестов у себя дома?" - удивлённо отметила она, сопроводив свой пост хештегом #ЭтоДругое.
Напомним, что в Вильнюсе, по разным оценкам, от 5 до 30 тысяч человек вышли во вторник на протест против коронавирусных ограничений и планируемого введения ковид-сертификатов. Ближе к вечеру власти Литвы с применением слезоточивого газа разогнали протестующих.

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