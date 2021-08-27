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На прощание Меркель из Украины выпустили истеричное послание

27 августа 2021, 00:10  •  93 • Политика
Киевский политолог Олег Соскин раскритиковал побывавшую с визитом на Украине Ангелу Меркель.
Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель вызвал негодование у эксперта. Соскин записал видеообращение, как пишут "Дни.ру", в истеричной манере, и потребовал Меркель не приказывать украинцам.
По мнению политического эксперта, Германии сперва стоит самой разобраться в отношениях с Россией, а только потом что-то указывать Киеву.
В своих рассуждениях украинский политолог дошел до того, что выдвинул ультиматум Берлину по статусу Калининградской области.
Так, он призвал главу правительства Германии в рамках Минских соглашений отдать России свои территории и отобрать Калининградскую область. По его мнению, Меркель "проглотила" тот факт, что город входит в состав России.

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