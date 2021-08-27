На прощание Меркель из Украины выпустили истеричное послание

Киевский политолог Олег Соскин раскритиковал побывавшую с визитом на Украине Ангелу Меркель.

Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель вызвал негодование у эксперта. Соскин записал видеообращение, как пишут "Дни.ру", в истеричной манере, и потребовал Меркель не приказывать украинцам.

По мнению политического эксперта, Германии сперва стоит самой разобраться в отношениях с Россией, а только потом что-то указывать Киеву.

В своих рассуждениях украинский политолог дошел до того, что выдвинул ультиматум Берлину по статусу Калининградской области.

Так, он призвал главу правительства Германии в рамках Минских соглашений отдать России свои территории и отобрать Калининградскую область. По его мнению, Меркель "проглотила" тот факт, что город входит в состав России.