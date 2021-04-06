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«На просьбу отойти с дороги ответили отказом»: что известно о задержании девяти человек возле колонии с Навальным

06 апреля 2021, 22:30  •  126 • В России
Полиция задержала девять человек, в том числе журналистов CNN, около колонии во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный. Об этом сообщили в региональном МВД, добавив, что собравшиеся нарушали общественный порядок. Всего возле колонии собрались около 45 человек, из них порядка 30 — «представители СМИ и блогеры», уточнили в МВД. В МИД России подчеркнули, что задержанные мешали работе учреждения и проезду автотранспорта, при этом они не показали свои пресс-карты. Позже журналистов отпустили.
 
РИА Новости © Евгений Одиноков
 

Полиция задержала несколько человек около колонии во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный. Об этом сообщили в МВД по региону.

В ведомстве уточнили, что на территории, прилегающей к ФКУ ИК-2 УФСИН по Владимирской области, собрались около 45 человек, из них порядка 30 — представители СМИ и блогеры.

«Девять граждан, допустивших нарушения общественного порядка, доставлены сотрудниками полиции в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства», — заявили в министерстве.

По информации РИА Новости, среди задержанных оказались глава «Альянса врачей»* Анастасия Васильева и журналисты телеканала CNN. Как сообщил корреспондент агентства, сотрудники полиции призвали собравшихся у колонии разойтись, так как они препятствовали работе спецучреждения и проезду автотранспорта. Полиция предупредила, что невыполнение требований грозит привлечением к ответственности.

Васильева требования полиции не выполнила, после чего была задержана. Вслед за ней полиция задержала оператора CNN, а также корреспондента телеканала Мэттью Чэнса. Отмечается, что у задержанных журналистов не было при себе ни пресс-карт, ни жилетов с надписью «Пресса». После этого полицейские задержали несколько человек, включая представителей СМИ. 

В МИД России, комментируя произошедшее, пояснили, что люди находились на проезжей части.

«Полицейские задержали несколько человек, в том числе вышеуказанных журналистов. На просьбу представителей правоохранительных органов отойти с дороги, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта (а невыполнение таких требований грозит привлечением к ответственности), журналисты ответили отказом. Свои аккредитационные карты они также не показали», — приводит РИА Новости слова представителя дипведомства.

Позже Мэттью Чэнс в своём Twitter сообщил, что журналисты были отпущены из отделения полиции. Сообщение он сопроводил селфи с представителем полиции. В «Альянсе врачей» также заявили, что Васильеву отпустили. 

Примечательно, что в феврале 2018 года Мэттью Чэнс, ведя репортаж от здания Агентства интернет-исследований в Санкт-Петербурге, решил изучить содержимое мусорных баков, чтобы найти там доказательства подрывной деятельности и влияния «русских интернет-троллей» на политические процессы США. 

Сама Анастасия Васильева в январе была задержана в качестве подозреваемой по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Дело было открыто после незаконной акции 23 января в связи с тем, что в ней участвовали люди, инфицированные коронавирусом. 

Накануне газета «Известия» со ссылкой на владимирское управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) сообщила, что блогер был переведён в медико-санитарную часть с признаками ОРЗ, которые были выявлены у него в ходе плановой диспансеризации.

В конце марта сам Навальный пожаловался на ухудшение самочувствия, в частности заявив, что испытывает боли в спине, а его нога «потеряла чувствительность». В управлении ФСИН по области тогда сообщили, что Навальному в соответствии с его текущими медицинскими показаниями оказывается вся необходимая помощь.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о здоровье Навального, подчеркнул, что в случае болезни блогер будет получать необходимую и предусмотренную правилами ФСИН медицинскую помощь.

«Все необходимые мероприятия там проводятся. Естественно, о каких-либо особенных условиях для одного из осуждённых речи идти не может», — отметил Песков.

Он напомнил, что в колонии существуют определённые правила, «в том числе по обращению с теми заключёнными, которые заболели».

«Поэтому если действительно речь идёт о болезни, то будет обеспечено на соответствующем, предусмотренном уровне лечение», — заключил представитель Кремля.

Ранее съёмочная группа RT побывала в ИК-2 Владимирской области, где отбывает наказание Навальный, и пообщалась с самим блогером, руководством колонии, работающими в учреждении людьми, а также с заключёнными. Навальный наотрез отказался от любых видов работ, в том числе и от уборки в помещениях своего отряда, сославшись на серьёзные проблемы со здоровьем. Блогер, в частности, передавал через своих адвокатов в СМИ информацию, что ему отказывают в медицинском обслуживании. При этом фельдшер Наталья Авдеева рассказала, что с момента приезда в колонию Навальный неоднократно проходил обследование, получает медицинскую помощь в полном объёме.

Во время визита с Навальным попытались поговорить член Общественной палаты РФ Мария Бутина и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский, чтобы зафиксировать его жалобы на условия содержания. Однако большую часть диалога блогер обрывал и оскорблял собеседников.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы вынес решение о замене наказания Алексею Навальному по делу Yves Rocher. Блогеру назначили наказание в виде 3,5 года колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. рублей, при этом засчитав период его нахождения под домашним арестом.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к наказанию в виде лишения свободы на 3,5 года условно с испытательным сроком пять лет по делу о мошенничестве в отношении Yves Rocher и Многопрофильной процессинговой компании. В августе 2017-го испытательный срок Навальному был продлён на год из-за допущенных им нарушений.

После этого, пояснял представитель ФСИН, Навальный семь раз не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, в результате чего ему было вынесено пять предупреждений о возможности замены условного срока реальным, а также более 50 раз нарушал общественный порядок, что также является нарушением условий надзора за условно осуждённым.

* «Альянс врачей» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 03.03.2021.

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