На просьбу Чехии помочь в деле "о взрывах" граждане России ответили прямо: "Цирк и шизофрения!"

Следствие по делу о взрывах во Врбетице затрагивает сразу несколько европейских стран, в связи с чем запрос о правовой поддержке был направлен также и в Россию, сообщил надзирающий прокурор Мартин Малуш. Русские граждане в Сети резко отреагировали на такие просьбы - негодование вызывает сама абсурдная ситуация: "Цирк и шизофрения!" - возмущены граждане.

Стоит отметить, что на фоне запроса о помощи России в расследовании Чехия продолжает придерживаться версии, что ко взрывам на складах причастны именно сотрудники спецслужб и разведки России. Одновременно с этим Малуш уточняет, что Чехия продолжает крупномасштабное расследование и проверить ещё нужно очень много факторов.

Русские пользователи Сети негодуют - Россию просят о помощи в расследовании, которое продолжается, но заранее её уже обвинили и даже учинили международный скандал.

"Сначала голословное обвинение России в причастности, абсолютно бездоказательное и голословное. И лишь спустя полгода - анализ результатов следствия, которое не велось. Цирк, а не правосудие. Позор чешским властям! Неплохо бы санкции против всех этих антироссийских мерзавцев", - считает Владимир Schattensonne.

"Россию пытаются призвать помочь, хотя в первую очередь её и обвинили... Похоже на шизофрению какую-то, что не странно, сейчас осень, обострения начинаются у всех..." - добавляет 68petrovich.