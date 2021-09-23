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На просьбу Чехии помочь в деле "о взрывах" граждане России ответили прямо: "Цирк и шизофрения!"

23 сентября 2021, 07:35  •  64 • Политика
Следствие по делу о взрывах во Врбетице затрагивает сразу несколько европейских стран, в связи с чем запрос о правовой поддержке был направлен также и в Россию, сообщил надзирающий прокурор Мартин Малуш. Русские граждане в Сети резко отреагировали на такие просьбы - негодование вызывает сама абсурдная ситуация: "Цирк и шизофрения!" - возмущены граждане.
Стоит отметить, что на фоне запроса о помощи России в расследовании Чехия продолжает придерживаться версии, что ко взрывам на складах причастны именно сотрудники спецслужб и разведки России. Одновременно с этим Малуш уточняет, что Чехия продолжает крупномасштабное расследование и проверить ещё нужно очень много факторов.
Русские пользователи Сети негодуют - Россию просят о помощи в расследовании, которое продолжается, но заранее её уже обвинили и даже учинили международный скандал.
"Сначала голословное обвинение России в причастности, абсолютно бездоказательное и голословное. И лишь спустя полгода - анализ результатов следствия, которое не велось. Цирк, а не правосудие. Позор чешским властям! Неплохо бы санкции против всех этих антироссийских мерзавцев", - считает Владимир Schattensonne.
"Россию пытаются призвать помочь, хотя в первую очередь её и обвинили... Похоже на шизофрению какую-то, что не странно, сейчас осень, обострения начинаются у всех..." - добавляет 68petrovich.

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