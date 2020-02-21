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На пропитание

21 февраля 2020, 02:54  •  59 • Карикатуры
© Виталий Подвицкий
Лидеры государств Евросоюза собрались на внеочередной саммит для обсуждения бюджета на ближайшие семь лет. Из-за Brexit ЕС угрожает острый финансовый кризис: ведущие державы предлагают оптимизировать расходы, а бедные страны настаивают на том, чтобы основные доноры увеличили взносы в общий бюджет.

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