На пропитание

Лидеры государств Евросоюза собрались на внеочередной саммит для обсуждения бюджета на ближайшие семь лет. Из-за Brexit ЕС угрожает острый финансовый кризис: ведущие державы предлагают оптимизировать расходы, а бедные страны настаивают на том, чтобы основные доноры увеличили взносы в общий бюджет.