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На пропитание
21 февраля 2020, 02:54 • 59 • Карикатуры
Лидеры государств Евросоюза собрались на внеочередной саммит для обсуждения бюджета на ближайшие семь лет. Из-за Brexit ЕС угрожает острый финансовый кризис: ведущие державы предлагают оптимизировать расходы, а бедные страны настаивают на том, чтобы основные доноры увеличили взносы в общий бюджет.
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