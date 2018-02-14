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«На производство денег не остаётся»: за что уволили главу «Укроборонпрома»
14 февраля 2018, 17:24 • 206 • Украина
Гендиректор «Укроборонпрома» Роман Романов, указ об увольнении которого подписал президент Украины Пётр Порошенко, подал в отставку под давлением премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом сообщил источник RT в правительстве. Поводом стала неудовлетворительная работа концерна, известного задолженностями по зарплате, коррупционными скандалами и новыми разработками сомнительного качества. Однако эксперты полагают, что смена главы предприятия стала эпизодом борьбы при переделе собственности. По каким схемам работает украинская оборонка, выяснял RT.
Facebook © ukroboronprom
Руководитель концерна «Укроборонпром» Роман Романов уволен с занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент Украины Пётр Порошенко. Сам Романов официально заявил, что написал заявление об уходе ещё в конце прошлого года.
«Я считаю, что в жизни каждого мужчины должен быть период, который он обязан отдать служению своей стране. И эти 3,5 года были моим служением. Я благодарен каждому из 80 тыс. работников «Укроборонпрома», которые поверили в возрождение оборонной промышленности страны. Уверен, что мой последователь продолжит этот курс», — отметил он.
При этом ещё в конце декабря прошлого года Романов в интервью украинскому изданию Liga.net сообщил, что подавать в отставку не собирается. Изменить своё решение он был вынужден под давлением премьер-министра Владимира Гройсмана, сообщил источник RT в правительстве.
«Гройсман предложил президенту уволить Романова, и Порошенко согласился», — сообщил собеседник RT.
После этого Гройсман на заседании правительства, которое состоялось 27 декабря, призвал главу «Укроборонпрома» подать в отставку. Поводом стала задолженность перед рабочими на Судоремонтном заводе имени 61 коммунара в Николаеве. За день до этого рабочие предприятия перекрыли дорогу в городе с требованием вернуть им долги по заработной плате.
Романов Романов возглавил «Укроборонпром» в июле 2014 года. До этого он работал депутатом Херсонского облсовета, а также открыл в Херсоне свой автосалон «Автопланета плюс», который поставляет автомобили Hyundai и Kia. В 2009 году Романов пополнил ряды партии «Фронта перемен» (позднее — «Народный фронт») Арсения Яценюка.
«Назначение Романова — это был компромисс между Петром Порошенко и Арсением Яценюком за контроль над концерном. Но сейчас ситуация изменилась, и Гройсман хочет поставить на предприятие своего человека, который будет работать исключительно на благо Блока Петра Порошенко», — прокомментировал ситуацию источник RT в партии «Народный фронт».
Напомним, «Народному фронту» и Блоку Петра Порошенко не удалось договориться о создании единой политической силы для участия в выборах парламента в следующем году.
«Модернизация устаревшей техники»
Роман Романов так и не смог создать мощное предприятие и разработать новые образцы военной техники, отметил источник RT в концерне.
«Идёт модернизация устаревшей техники, как, например, зенитного ракетного комплекса «Печоры» или крылатой ракеты «Нептун». Оборонные предприятия столкнулись с дефицитом специалистов и комплектующих. Посмотрите на танки «Оплот», с поставками которых постоянно наблюдаются проблемы», — сообщил собеседник RT.
В результате украинские оборонщики срывают контракты. Так, они не смогли выполнить заказ на поставку вооружений Ираку. Договор был заключён в сентябре 2009 года между Минобороны Ирака и украинским госпредприятием «Специализированная внешнеторговая фирма «Прогресс» (принадлежит госконцерну «Укрспецэкспорт», который входит в состав «Укроборонпрома»). Согласно контракту, Украина обязалась за $3,6 млн отремонтировать вертолёт Ми-8Т, за $99 млн — поставить шесть самолётов Ан-32Б, а за $457,5 млн — предоставить 420 колёсных бронетранспортёров БТР-4 и машин на базе этого БТР. Но выполнить заказ не удалось.
Недавно разгорелся новый скандал: Хорватия, недовольная ремонтом своих самолётов МиГ-21 на Украине, заявила о намерении вернуть их Киеву. Истребители вышли из строя через три с половиной года после «модернизации».
От некоторых разработок отказываются и украинские военные. В конце декабря прошлого года Минобороны страны сообщило, что не будет достраивать крейсер «Украина». Работами занимался Николаевский судостроительный завод, который входит в состав «Укроборонпрома».
«Россия принимает меры»
Не обошлось в деле «Укроборонпрома» и без российского следа. В концерне обвиняют РФ в срыве контрактов на поставку техники за границу.
«Россия принимает меры, чтобы потеснить украинские предприятия с международных рынков, где интересы Украины и России пересекаются в борьбе за контракты, связанные с ремонтом и модернизацией техники советского производства», — говорится на сайте «Укроборонпрома».
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ФАН заявил, что утверждения украинской стороны не соответствуют действительности, поскольку Москве не нужно объяснять зарубежным заказчикам и странам — операторам советской военной техники, кто лучше выполнит условия контракта.
Как отмечают эксперты, главный бич украинской оборонки и концерна — это коррупция. С прошлого года НАБУ расследует дело о коррупции в «Укроборонпроме». Руководство концерна подозревают в манипуляции с контрактом на $39 млн на поставку запчастей для самолёта Aн-32.
Также украинские журналисты проследили сложную цепочку, по которой через фиктивные фирмы «Укроборонпром» вывел около 100 млн грн. ($3,6 млн). Об этом было рассказано в программе «Наши деньги с Денисом Бигусом» в октябре прошлого года.
По мнению эксперта, что касается новых вооружений, то, несмотря на лозунги и заявления высших должностных лиц Украины, на самом деле это всё является советским наследием.
«С украинских оборонных предприятий выводятся огромные суммы, поэтому на производство конкурентной продукции денег не остаётся», — подытожил Денисов.
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