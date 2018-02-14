«На производство денег не остаётся»: за что уволили главу «Укроборонпрома»

Гендиректор «Укроборонпрома» Роман Романов, указ об увольнении которого подписал президент Украины Пётр Порошенко, подал в отставку под давлением премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом сообщил источник RT в правительстве. Поводом стала неудовлетворительная работа концерна, известного задолженностями по зарплате, коррупционными скандалами и новыми разработками сомнительного качества. Однако эксперты полагают, что смена главы предприятия стала эпизодом борьбы при переделе собственности. По каким схемам работает украинская оборонка, выяснял RT.

Руководитель концерна «Укроборонпром» Роман Романов уволен с занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент Украины Пётр Порошенко. Сам Романов официально заявил, что написал заявление об уходе ещё в конце прошлого года.

«Я считаю, что в жизни каждого мужчины должен быть период, который он обязан отдать служению своей стране. И эти 3,5 года были моим служением. Я благодарен каждому из 80 тыс. работников «Укроборонпрома», которые поверили в возрождение оборонной промышленности страны. Уверен, что мой последователь продолжит этот курс», — отметил он.

При этом ещё в конце декабря прошлого года Романов в интервью украинскому изданию Liga.net сообщил, что подавать в отставку не собирается. Изменить своё решение он был вынужден под давлением премьер-министра Владимира Гройсмана, сообщил источник RT в правительстве.

«Гройсман предложил президенту уволить Романова, и Порошенко согласился», — сообщил собеседник RT.

После этого Гройсман на заседании правительства, которое состоялось 27 декабря, призвал главу «Укроборонпрома» подать в отставку. Поводом стала задолженность перед рабочими на Судоремонтном заводе имени 61 коммунара в Николаеве. За день до этого рабочие предприятия перекрыли дорогу в городе с требованием вернуть им долги по заработной плате.

Романов Романов возглавил «Укроборонпром» в июле 2014 года. До этого он работал депутатом Херсонского облсовета, а также открыл в Херсоне свой автосалон «Автопланета плюс», который поставляет автомобили Hyundai и Kia. В 2009 году Романов пополнил ряды партии «Фронта перемен» (позднее — «Народный фронт») Арсения Яценюка.

«Назначение Романова — это был компромисс между Петром Порошенко и Арсением Яценюком за контроль над концерном. Но сейчас ситуация изменилась, и Гройсман хочет поставить на предприятие своего человека, который будет работать исключительно на благо Блока Петра Порошенко», — прокомментировал ситуацию источник RT в партии «Народный фронт».

Reuters

Напомним, «Народному фронту» и Блоку Петра Порошенко не удалось договориться о создании единой политической силы для участия в выборах парламента в следующем году.

«Модернизация устаревшей техники»

Роман Романов так и не смог создать мощное предприятие и разработать новые образцы военной техники, отметил источник RT в концерне.

«Идёт модернизация устаревшей техники, как, например, зенитного ракетного комплекса «Печоры» или крылатой ракеты «Нептун». Оборонные предприятия столкнулись с дефицитом специалистов и комплектующих. Посмотрите на танки «Оплот», с поставками которых постоянно наблюдаются проблемы», — сообщил собеседник RT.

В результате украинские оборонщики срывают контракты. Так, они не смогли выполнить заказ на поставку вооружений Ираку. Договор был заключён в сентябре 2009 года между Минобороны Ирака и украинским госпредприятием «Специализированная внешнеторговая фирма «Прогресс» (принадлежит госконцерну «Укрспецэкспорт», который входит в состав «Укроборонпрома»). Согласно контракту, Украина обязалась за $3,6 млн отремонтировать вертолёт Ми-8Т, за $99 млн — поставить шесть самолётов Ан-32Б, а за $457,5 млн — предоставить 420 колёсных бронетранспортёров БТР-4 и машин на базе этого БТР. Но выполнить заказ не удалось.

Недавно разгорелся новый скандал: Хорватия, недовольная ремонтом своих самолётов МиГ-21 на Украине, заявила о намерении вернуть их Киеву. Истребители вышли из строя через три с половиной года после «модернизации».

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От некоторых разработок отказываются и украинские военные. В конце декабря прошлого года Минобороны страны сообщило, что не будет достраивать крейсер «Украина». Работами занимался Николаевский судостроительный завод, который входит в состав «Укроборонпрома».

«Россия принимает меры»

Не обошлось в деле «Укроборонпрома» и без российского следа. В концерне обвиняют РФ в срыве контрактов на поставку техники за границу.

«Россия принимает меры, чтобы потеснить украинские предприятия с международных рынков, где интересы Украины и России пересекаются в борьбе за контракты, связанные с ремонтом и модернизацией техники советского производства», — говорится на сайте «Укроборонпрома».

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ФАН заявил, что утверждения украинской стороны не соответствуют действительности, поскольку Москве не нужно объяснять зарубежным заказчикам и странам — операторам советской военной техники, кто лучше выполнит условия контракта.

Как отмечают эксперты, главный бич украинской оборонки и концерна — это коррупция. С прошлого года НАБУ расследует дело о коррупции в «Укроборонпроме». Руководство концерна подозревают в манипуляции с контрактом на $39 млн на поставку запчастей для самолёта Aн-32.

Также украинские журналисты проследили сложную цепочку, по которой через фиктивные фирмы «Укроборонпром» вывел около 100 млн грн. ($3,6 млн). Об этом было рассказано в программе «Наши деньги с Денисом Бигусом» в октябре прошлого года.

«Такого рода увольнения, безусловно, связаны с коррупционной составляющей. Как мы знаем, через это предприятие отмывались деньги, строились коррупционные схемы. И увольнение главы «Укроборонпрома» как раз является следствием экономической политики данного предприятия», — отметил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

По мнению эксперта, что касается новых вооружений, то, несмотря на лозунги и заявления высших должностных лиц Украины, на самом деле это всё является советским наследием.

«С украинских оборонных предприятий выводятся огромные суммы, поэтому на производство конкурентной продукции денег не остаётся», — подытожил Денисов.