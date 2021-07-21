«На принципиально новом качественном уровне»: чем уникален российский однодвигательный истребитель Checkmate

На Международном авиационно-космическом салоне — 2021 состоялась презентация лёгкого однодвигательного истребителя Checkmate, который в России может получить наименование Су-75. Перспективный самолёт является инициативным проектом ПАО «Сухой» и относится к пятому поколению. Как полагает разработчик, благодаря модульности и широким боевым возможностям эта машина может стать мировым лидером по соотношению цена — боевая эффективность. Ожидается, что Checkmate будет пользоваться спросом у зарубежных покупателей. В ближайшие 15 лет планируется выпустить 300 истребителей. Стоимость новинки составит $25—30 млн. Аналитики ожидают, что на международном рынке российская машина составит конкуренцию американскому самолёту пятого поколения F-35.

На полях Международного авиационно-космического салона — 2021 в Жуковском прошла презентация новейшего лёгкого тактического самолёта (ЛТС) компании «Сухой», который может получить наименование Су-75. Торговое название истребителя для глобального рынка — Checkmate. Сначала машина была представлена президенту РФ Владимиру Путину, а затем и широкой публике.

Как рассказал журналистам на презентации генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, на создание самолёта российское предприятие сподвигло то, что на международном рынке отсутствуют доступные по цене и стоимости лётного часа высококачественные однодвигательные самолёты.

«Идея родилась от экономики. На наш взгляд, на рынке сейчас очень много однодвигательных самолётов... Но нет однодвигательного самолёта пятого поколения по приемлемой, экономически обоснованной цене, которая была бы под силу большинству заказчиков военных многофункциональных самолётов», — пояснил Слюсарь.

Одним из способов снижения эксплуатационных расходов гендиректор ОАК назвал систему интегрированной логистической поддержки «Матрёшка»: этот сервис должен минимизировать затраты на техническое обслуживание Checkmate.

Ещё одно важное конкурентное преимущество ЛТС, по мнению Слюсаря, — это «открытая архитектура» (модульность), позволяющая заказчику выбрать требуемое «техническое лицо» будущей боевой машины.

По словам главы ОАК, Checkmate — это многофункциональная платформа нового поколения, которую отличают возможность адаптации под потребности конкретного заказчика, невысокая стоимость эксплуатации и широкие боевые возможности.

В бизнес-плане корпорации обозначена задача выпустить порядка 300 единиц нового самолёта в ближайшие 15 лет. Как отметил Юрий Слюсарь, истребитель будет предлагаться не только партнёрам Москвы по линии военно-технического сотрудничества, но и Минобороны РФ.

В интервью RT на полях выставки в Жуковском глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что стоимость ЛТС составит $25—30 млн. По его словам, Checkmate будет нести мощное ракетно-бомбовое вооружение и выполнять боевые задачи в радиусе 1,5 тыс. км.

По расчётам производителя, в ближайшем будущем самолёт получит возможность выполнять групповые действия с пилотируемыми и беспилотными машинами, объединёнными в единую информационную систему.

«Инновационные решения»

Checkmate создаётся в инициативном порядке специалистами ПАО «Сухой». Первый полёт истребитель должен совершить в 2023 году. Все работы по самолёту планируется закончить в течение четырёх лет. В перспективе на базе Су-75 появятся беспилотник и, возможно, палубный истребитель.

Главными особенностями Checkmate являются однодвигательная силовая установка, широкое применение технологий искусственного интеллекта и принадлежность к пятому поколению. В «Ростехе» подчёркивают, что в России аналогов ЛТС на данный момент нет.

«Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике, проверенные решения. Истребитель обладает малой заметностью и высокими лётно-техническими характеристиками», — говорится на сайте «Ростеха».

Су-75 и образцы ракетного вооружения для него

АГН «Москва»

© Кирилл Зыков

Как следует из материалов презентации, максимальная масса боевой нагрузки ЛТС составляет 7400 кг, практический потолок — 16,5 км. Самолёт может разгоняться до 1,8—2 чисел Маха. Checkmate может нести как традиционное ударное вооружение, так и малогабаритные беспилотники.

К преимуществам истребителя разработчики относят простоту эксплуатации, способность длительное время барражировать в воздухе, оперативно прибывать в район выполнения задачи и незаметно выходить на дистанцию гарантированного уничтожения цели. Подчёркивается, что Су-75 будет лидером по соотношению цена — боевая эффективность.

Радар с активной фазированной антенной решёткой позволяет Checkmate одновременно атаковать до шести объектов, в том числе вражеские самолёты пятого поколения. Чтобы не расходовать дорогостоящие боеприпасы для уничтожения наземных целей, ЛТС сможет применять пушечное вооружение.

Проект нового истребителя не был засекречен, однако какие-либо подробности о ходе работ по нему не разглашались. В декабре 2020 года в беседе с журналистами Чемезов сообщил, что инженеры предприятий госкорпорации прорабатывают концепцию перспективного однодвигательного самолёта в лёгком и среднем классах, а также в варианте БПЛА.

«Действительно, прорабатывается создание боевой авиационной системы будущего в лёгком и среднем классах. По замыслу, это может быть универсальная платформа в пилотируемом и беспилотном вариантах. Прорабатывается концепция и тактико-технические требования к такому комплексу. Пока мы это делаем инициативно, без средств бюджета», — сказал тогда Чемезов.

Однодвигательный дебют

Установленный на Су-75 силовой агрегат имеет функцию отклоняемого вектора тяги. Появление одномоторного двигателя на боевом самолёте — нетрадиционное решение для отечественной инженерной школы. В настоящее время все пилотируемые машины оперативно-тактической авиации ВКС оснащены двухмоторными установками.

На одномоторном агрегате летает только тяжёлый разведывательно-ударный беспилотник С-70 «Охотник». Из зарубежных изделий на одном двигателе летают французский истребитель Dassault Mirage 2000, американские машины F-16 и F-35.

В беседе с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин пояснил, что одномоторный и двухмоторный типы авиационного двигателя имеют свои преимущества и недостатки.

«Например, двухмоторная установка считается более надёжной: если выйдет из строя один двигатель, можно будет продолжить полёт на втором. В целом двухмоторный агрегат более грузоподъёмный и позволяет преодолевать большее расстояние. Одномоторный двигатель, в свою очередь, более экономичный. Но это нюансы. Самое главное, чтобы самолёт и двигатель представляли собой единый слаженно работающий комплекс», — сказал Литовкин.

Презентация Cheсkmate (Су-75) на выставке МАКС-2021

АГН «Москва»

© Кирилл Зыков

В свою очередь, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии RT предположил, что выбор однодвигательной компоновки обусловлен планами России составить конкуренцию американскому самолёту пятого поколения F-35 на мировом рынке.

«Концепт проекта самолёта предусматривает однодвигательную комплектацию. Эта машина будет конкурентом американскому F-35 в соответствующей размерности, географии поставок и ценовом диапазоне. «Сухой» — признанный лидер в сегменте боевого авиастроения. Любые машины, которые создаются специалистами этой компании, отвечают всем требованиям рынка», — подчеркнул Коротченко.

Напомним, F-35 Lightning II должен стать основой Военно-воздушных сил США и некоторых их союзников. Однако программа производства самолёта была значительно сокращена, возникли трудности и с экспортом. Главной причиной тому послужили многочисленные дефекты, выявленные во время испытаний и эксплуатации истребителя в войсках.

Вдохновлённый Су-57

Ещё одно важное новшество ЛТС заключается в широкой интеграции технологий пятого поколения. Как отмечают эксперты, это предполагает наличие высокоавтоматизированных систем управления, малую радиолокационную заметность, широкое использование в конструкции композитов и радиопоглощающих материалов, возможность размещения вооружений внутри фюзеляжа.

В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что Checkmate разработан на основе научно-технического задела, имеющегося у «Сухого» и других российских предприятий, которые работают в кооперации с этим конструкторским бюро.

«Вся начинка этого самолёта — различные агрегаты, двигатель, средства поражения, бортовое радиоэлектронное оборудование — это элементы, которые были наработаны, хорошо проверены на других моделях и перспективных образцах «Сухого», — рассуждает Мураховский.

Аналитики склонны полагать, что главным прообразом ЛТС и источником массы технических решений для него послужил истребитель пятого поколения Су-57, который сейчас серийно поставляется в Воздушно-космические силы России.

Помимо ключевых достоинств, свойственных новому поколению, Су-57 отличают сверхманёвренность, короткие взлёт и посадка, высокая помехозащищённость аппаратуры, качественно новый уровень защиты пассивными и активными средствами, комплекс глубоко интегрированной авионики с открытой (модульной) архитектурой.

Максимальная боевая нагрузка самолёта составляет 10 т. По мнению российских военных лётчиков, Су-57 является единственным в мире самолётом пятого поколения, способным применять ударное вооружение на любой скорости и высоте и отклоняться от линии пуска ракеты с радиолокационной головкой самонаведения. Это качество выгодно отличает его от F-35.

Дмитрий Литовкин считает, что ЛТС по многим узлам и системам унифицирован с Су-57, но является более дешёвым в производстве и эксплуатации. Эксперт не исключает, что проект Checkmate привлечёт существенные иностранные инвестиции.

«Фактически сегодня Россия демонстрирует возможности по созданию лёгкого истребителя на принципиально новом качественном уровне. Но впереди ещё много работы, и, естественно, потребуются вложения. Су-57 тоже запускался с привлечением ресурсов Индии. Я думаю, что и тут будут средства от стран, заинтересованных либо непосредственно в самом самолёте, либо в технологиях, которые в нём реализованы», — говорит Литовкин.

Игорь Коротченко также отмечает необходимость провести работы, связанные с развитием проекта нового истребителя. По его словам, развёртывания серийного производства Checkmate стоит ожидать после появления крупного инвестора.