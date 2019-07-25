На приграничных территориях: в Госдуме предлагают сделать образование в регионах полностью бесплатным

Высшее образование в приграничных регионах России необходимо полностью перевести на бесплатную основу. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Он также предложил увеличить квоты для русскоговорящих иностранных студентов. В Совфеде поддержали идею депутата, отметив, что такая мера позволила бы увеличить приток молодёжи в регионы. В то же время эксперты призвали оценить планируемые затраты на создание дополнительных бюджетных мест и отметили, что ряд положений законопроекта может противоречить сложившейся системе образования.

Депутат от ЛДПР Борис Чернышов направил министру образования Михаилу Костину письмо с предложением полностью перевести высшее образование в регионах России, граничащих с другими государствами, на бесплатную основу. По его словам, сейчас молодёжь стремится переезжать в регионы с «сильными вузами», а данная инициатива позволит повысить привлекательность учебных заведений.

«Как правило, молодые люди и их родители либо тратят все имеющиеся деньги на оплату обучения там (в известных вузах. — RT), либо стараются попасть в бюджетную квоту», — отмечает он в письме.

Также депутат предложил увеличить квоту для русскоговорящих иностранных студентов. По его словам, нужно обратить внимание как на соотечественников, проживающих в иностранных государствах, так и на русскоязычных иностранцев, которые в будущем смогут занять «высокие посты» в своих странах.

«Основная часть отучившейся молодёжи вернётся к себе домой, впитав уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение», — полагает депутат.

Такая инициатива, по мнению политика, «на несколько лет привлечёт в малые города новых жителей и улучшит инфраструктуру».

Посетители у входа в главное здание Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке

© Виталий Аньков/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов полагает, что такие меры положительно сказались бы на укреплении русского языка на постсоветском пространстве.

«Что касается бесплатного высшего образования в приграничных вузах, это позволило бы получить приток новой молодёжи из других регионов, которые, получив образование, могли бы спокойно оставаться на Дальнем Востоке, в Алтайском крае — лишь бы для них создавались рабочие места. Молодёжь по своему характеру амбициозна, она готова даже переживать тяготы и какие-то определённые лишения в бытовой жизни, но им нужна работа там, где молодые люди могли бы себя реализовать, проявить», — считает Морозов.

При проведении таких преобразований необходимо оценить планируемые затраты, отмечает заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

«Принятие таких решений требует достаточно большого объёма дополнительного финансирования в вузы, которые будут иметь большее количество бюджетных мест. Необходимо сделать расчёты и затем уже вернуться к дальнейшему обсуждению», — подчеркнула она.

Системное решение

В свою очередь, глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова выступила против законопроекта.

«Инициатива достаточно сомнительная. Во-первых, потому что у нас по Конституции все равны. Если образование платное — то оно платное для всех. Если образование бесплатное — то оно бесплатное для всех. На сегодняшний день оно у нас есть бесплатное для тех, кто прошёл конкурс. Если для каких-то отдельных регионов бесплатное, оно будет по конкурсу или нет? Не согласуется с той системой образования, которая сложилась в России на сегодняшний день», — отмечает она.

Эксперт предлагает в первую очередь повышать уровень российского образования. По её словам, отсутствие конкурса снизит качество образования.

«Если мы говорим об уровне образования, о том, чтобы молодёжь не уезжала, почему мы говорим только о приграничных регионах? Проблему образования надо решать системно для всех регионов», — добавила она.

Сейчас самую высокую зарплату выпускникам гарантируют в основном столичные вузы. К примеру, в области экономического и юридического образования лидерами являются Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ), Московский государственный институт международных отношений МИД РФ (МГИМО) и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Из нестоличных вузов высокие позиции занимает Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).

Выпускники этих образовательных учреждений могут претендовать на зарплату от 95 до 110 тыс. рублей, сообщает сервис по поиску работы Superjob, предоставивший эту статистику.