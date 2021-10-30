На прибалтийской окраине Евросоюза свирепствуют политические репрессии

«В какой стране фашисты – не варвары и не дикари?»

28 октября в Вильнюсе состоялось заседание апелляционного суда по делу о «шпионаже Альгирдаса Палецкиса в пользу России в составе разветвлённой подпольной сети». Журналист-международник оспаривает решение первой инстанции, согласно которому должен провести за решёткой 6 лет. Осуждённый называет дело «политическим, по заказу госбезопасности вымышленным от и до» и готов отстаивать свою честь во всех судах, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Параллельно движется дело ещё одного «русского шпиона» Алексея Грейчуса. Просочившаяся из департамента госбезопасности информация позволяет предполагать, что новые «разоблачения» не за горами.

29 октября в Риге Фемида назначила 14 месяцев тюремного заключения видному русскому журналисту Юрию Алексееву с подачи Полиции безопасности. Его обвинили в разжигании национальной розни. Якобы в статьях за авторством Алексеева звучали призывы «убивать латышей». В довесок к «патологической кровожадности» следователи присовокупили для «полного букета» нелегальное хранение боеприпасов и увлечение детской порнографией.

К слову, порно с несовершеннолетними фигурировало и в деле Палецкиса. Посколькуне был представлен ни один документ или вещественное доказательство «шпионской деятельности тайной организации», обвинение опиралось на показания некоего любителя детской порнографии, старавшегося «отмазаться» от тюрьмы в обмен на рассказы о небылицах из жизни «русского разведчика».

«Из-за необходимости защитить общественную мораль» политические процессы в Литве и Латвиипроводятся в закрытом режиме без журналистов.

В Таллине давно сталотрадицией преследование лиц, поднимающихтему нарушения прав национальных меньшинств. «При поддержке правительства Эстонии создан сайт www.propastop.org, специализирующийся на виктимизацииактивистов русской общины, если их мнение отклоняется отмейнстримного»,– сообщает Мстислав Русаков, руководитель Объединённой левой партии. Кстати, он тоже преследуется по заведомо ложному доносу. С 3 марта 2021 года за «поддержание отношений против ЭстонскойРеспублики» под стражей находится Сергей Середенко. Дело сфабриковано, но прокуроры просят подсудимому до 6 лет тюрьмы.

Как говорит Юрий Алексеев, по странам Балтии прошла команда «мочить» русских. С подачи спецслужб Фемида начинает с самых заметных по неписаному правилу: «Посадим сильных, а слабые сами капитулируют». Вслед за Алексеевым в очереди на плаху стоят ещё 14 человек, вина которых перед Латвией заключается в сотрудничестве с российскими мультимедийными ресурсами «Спутник» и Baltnews.

«Это политические репрессии и показательные суды устрашения по сфабрикованным заказным делам. Это демонстрация слабости власти»,– считает член координационного совета российских соотечественников Литвы Сергей Резник. Латвийский правозащитник, профессор Александр Гапоненко (за критику насаждаемой в Латвии героизации нацизма приговорен к 1 году заключения условно и 2 годам пребывания под контролем т.н. Службы пробации Латвии) говорит о том же: «Власти жестоко рассчитываются с непримиримыми защитниками прав русских на сохранение этнической идентичности».

«Латвия уже давно не является правовым государством, и судопроизводство носит здесьполитический и заказной характер. В стране с 15 октября 1991 года ликвидировано всеобщее избирательное право. Новая правящая элита, перенявшаяэтнократическую и неонацистскую идеологию радикальной части осевшей на Западеприбалтийской эмиграции, начала строить «Латвиюдля латышей», – говорит о своей стране Виктор Гущин, президент Русской общины Латвии. Если заменить Латвию на Эстонию или Литву, картина не изменится.

Много претерпевший от Полиции безопасности рижанин Владимир Линдерман делает очевидный вывод из топорной и грубой работы прибалтийских служб безопасности: «Наказать одних и «покошмарить» остальных – будете дружелюбно смотреть в сторону России, с вами случится то же самое».

В странах Балтии нарастает беспощадное наступление на любое проявление инакомыслия, выхолащиваются ростки свободы слова, искореняется чуждое официальной линии мировоззрение. В ход идут домыслы и прямой обман. «Российский читатель, увы, мало знает о массовых репрессиях против инакомыслящих, захлестнувших такие молодые государства, как Литва, Латвия, Эстония. Всем им недавно исполнилось по 100 лет – результат политики победивших в России большевиков, подписавших с немцами 3 марта 1918 года Брест-Литовский мир. Национально окрашенные силы преследуют всех, кто не согласны с навязанной из США политикой оголтелой русофобии и вражды поотношению к своим географическим соседям, на протяжении веков с которыми жили в согласии и взаимовыгоде», – констатирует литовский философ Валерий Иванов.

«Эра людоедства не за горами». К такому выводу пришла группа из 16 депутатов Европейского парламента, выразившая в письме к президенту Гитанасу Науседе озабоченность уголовным преследованием Палецкиса. По их мнению, полиция и прокуратура своими заявлениями нарушили презумпцию невиновности, а суд скопировал фабулу обвинения. «И вообще во всех странах Балтии спецслужбы имеют слишком много влияния, что негативно сказывается на свободе слова и политической ситуации», – заявляют члены Европарламента.

Нельзя сказать, что общественники слепо бредут на заклание. В Вильнюсе в день судилища прошла акция в поддержку «шпиона». В Эстонии правозащитники на стороне Середенко с момента его ареста. В Латвии приговор Алексееву породил бурю возмущения. Однако силы неравны. Никому из обличающих власть не удалось быть услышанным в европейских парламентах.

Внутри Латвии, Литвы и Эстонии граждане, равно как неграждане, могут возмущаться сколько угодно. Одиночные пикеты и немногочисленные демонстрации власть игнорирует. Без покровительства и защиты со стороны России соотечественникам в Прибалтике успехов не добиться.

Прибалтийские нацики организуют крупные провокации – нечто вроде поджога Рейхстага, – обвиняя в этом инакомыслящих. Спецслужбы рассчитывают, что судам предстоит иметь дело с подследственными, сломленными физически и морально. Однако здесь репрессивная машина ошибается. Обвиняемые в антигосударственных деяниях опровергают надуманные факты, используют трибуны для активизации борьбы против наступающего фашизма. Так было в 1933 году на Лейпцигском процессе, организованном нацистской юстицией против болгарского коммуниста Георгия Димитрова. В заключительной речи Димитрова прозвучало: «В какой стране фашисты – не варвары и не дикари?».

У Димитрова был мощный тыл – Анри Барбюс, Ромен Роллан, Альберт Эйнштейн. Коминтерновцы забрасывали германские посольства письмами и телеграммами протеста против провокационного судилища. Советское правительство предоставило Димитрову гражданство и потребовало его освобождения. В феврале 1934 года он прибыл в Москву.

Люди, которые сегодня поддерживают в Прибалтике позиции РФ по важнейшим вопросам международной повестки дня, в меру сил и возможностей популяризируют в странах Евросоюза положительный образ России, остались без покровительства и защиты.

Холодок чувствуется с тех времён, когда была проиграна юридическая схватка за интересы бывшего советского партизана Василия Кононова. В Латвии суд признал его виновным в расправе над мирными жителями и отправил в тюрьму за военные преступления. После этого случая в России появилось несколько организаций, призванных защищать интересы соотечественников. Возможно, по бумагам они работают неплохо, но на деле помощи от них нет. И уж совсем трудно припомнить случай, чтобы кто-то из отправленных на скамью подсудимых взял верх над обвинением.