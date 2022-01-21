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На президента Сербии готовили покушение: Глава МВД Вулин раскрыл детали

21 января 2022, 23:40  •  110 • Политика
Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин сообщил, что на президента Александара Вучича готовили покушение. Глава МВД раскрыл детали.
Вулин сообщил, что ведомством была получена информация от одной из стран Евросоюза. МВД Сербии проинформировали о существовании организованной преступной группы, которая готовит покушение на президента страны.
"Мы получили оперативную информацию о существовании организованной преступной группы, которая ставит своей целью покушение на Александара Вучича", - сообщил глава МВД журналистам.
Он добавил, что главой ОПГ является Радое Звицер - криминальный авторитет, управляющий Кавачским криминальным кланом.
Подобное случалось и ранее. Два года назад Александар Вулин заявил, что имеются оперативные данные о подготовке покушения на сербского лидера. Также он сообщал о наличии более чем 1,5 тысячи аудиозаписей переговоров президента страны. По словам министра, прослушку вели высшие чины МВД. Высказывалось предположение, что они были в сговоре с представителями мафии. В ходе расследования удалось установить, что прослушка и организация покушения связаны между собой иностранным следом.

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