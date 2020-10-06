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На президента Киргизии напали… В 2013 году. Зачем соцсети раскачивают обстановку в Бишкеке

06 октября 2020, 18:55  •  57 • Политика
TikTok распространил фейк о нападении на президента Киргизии. Правда, впоследствии оказалось, что данный инцидент произошёл семь лет назад - в 2013 году. Зачем соцсети раскачивают обстановку в Бишкеке? И почему это происходит в то время, когда ЦИК признала парламентские выборы недействительными?
В социальных сетях появилось видео, где агрессивные молодые люди пытаются прервать речь президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. На кадрах можно заметить, как политик выступает перед народом на улице. Люди отзываются на речь главы государства недовольным гулом, выражая несогласие с его аргументами. В определённый момент к трибуне начали подтягиваться молодые люди, которые принялись громко выяснять отношения с президентом. Один даже попытался отобрать у политика микрофон, другие сгрудились в кучу, наседая на Жээнбекова. Охрана тем временем попыталась сдержать агрессоров.

Данное видео, которое недавно появилось в TikTok, выдаётся за актуальное, однако на деле оно было снято ещё в 2013 году во время митинга в Оше.
Скриншот:Telegram/Раньше всех. Ну почти.
Отметим, что ситуация в Киргизии остаётся крайне нестабильной. На днях в Бишкеке состоялись парламентские выборы, на которых безусловную победу одержали партии, возглавляемые представителями южных кланов. Между севером (Бишкек) и югом (Ош) существует давнее политическое противостояние. Сам президент Жээнбеков является южанином, а его родной брат возглавляет одну из победивших на выборах партию - "Биримдик". В итоге недовольные итогами голосования граждане вышли на улицу и устроили беспорядки. Ночью протестующие захватили Белый дом, где находятся парламент и администрация президента.
ЦИК страны признала парламентские выборы недействительными и заявила о самороспуске. Напомним, что Жээнбеков возглавляет Киргизию с ноября 2017 года.

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