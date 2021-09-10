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На претензии о медузах политолог напомнил украинскому чиновнику про правила стройки Крымского моста

10 сентября 2021, 09:45  •  183 • Политика
Ранее украинский политик обвинил Россию в том, что она виновата в нашествии медуз в Азовском море и провале курортного сезона в регионе.
Политолог Иван Мезюхо дал комментарий RT по поводу слов замглавы Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха о том, что в срыве курортного сезона в Приазовье виновата Россия.
Старух сказал, что сезон в этом году провалился из-за нашествия медуз, которые якобы появились из-за строительства Керченского моста.
Мезюхо сказал, что прежде чем делать такие заявления, Старуху следует изучить матчасть.
Политолог подчеркнул, что при строительстве Керченского моста учитывались все экологические меры предосторожности. Мост возводился с заботой об экологии Крыма, Керченского пролива и вообще всего Черноморского бассейна.
"Поэтому главе украинской области всё-таки не стоит судить о российских строителях и чиновниках по себе. Не нужно перекидывать свои проблемы на нашу страну, надо просто заниматься своим функционалом и решать вопросы, связанные с экологическими вызовами, на вверенной ему территории самостоятельно ", - сказал Мезюхо.
Он подчеркнул, что Старух хочет быть в тренде и не отставать от коллег в "антироссийском информационном мейнстриме".
Ранее украинский политик заявил, что в провале курортного сезона в Азовском регионе виновата Россия, потому что из-за строительства Керченского моста побережье атаковали медузы. Он предложил подсчитать ущерб и выставить стране счёт.

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