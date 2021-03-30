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На предварительное голосование "Единой России" зарегистрировано более 400 участников

30 марта 2021, 15:30  •  72 • Политика
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Документы можно подать как лично, так и онлайн
Более 640 человек подали документы на участие в предварительном голосовании "Единой России". Более 400 из них уже зарегистрированы в качестве кандидатов. Об этом сообщил председатель федерального оргкомитета процедуры Александр Карелин во вторник, 30 марта.
Он отметил, что региональные оргкомитеты проверили на данный момент примерно 500 заявлений. 95 человек по разным причинам получили отказ в регистрации, остальные 400 с лишним желающих уже получили подтвержденный статус кандидата.
Наиболее активными оказались представители Московской области – из этого региона пришла 81 заявка, Москвы – 60 заявок, Краснодарского края – 52 заявки. В то же время из Кабардино-Балкарии, Якутии, Амурской и Астраханской областях, НАО не поступило ни одного заявления на участие в предварительном голосовании, отметил Карелин.
Предварительное голосование "Единой России" пройдет с 24 по 30 мая в онлайн-формате с верификацией пользователей на портале "Госуслуги". Подать заявку на участие в процедуре можно на официальном сайте pg.er.ru. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. Итоги предварительного голосования подведут 1 июня.

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