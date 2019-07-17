На пределе возможностей. У американского ВПК большие проблемы? • 81 • Аналитика









В соответствии с требованиями некоторых федеральных законов и положениями инструкции Министерства обороны США по «Оценке военно-промышленной базы», ежегодно в США публикуется подробный доклад «Возможности промышленности» (INDUSTRIAL CAPABILITIES), материалы готовятся для ознакомления сенаторов и членов палаты представителей Конгресса. За подготовку аналитического доклада отвечает Управление промышленной политики (Office of Industrial Policy, INDPOL), входящее в структуру Минобороны США. На 132 страницах доклада, с которым может ознакомиться любой желающий (документ выложен в открытом доступе), содержится информация о состоянии американского военно-промышленного комплекса, в том числе перечислены проблемы и узкие места оборонной промышленности.



Большая шестерка ВПК США

Как единая система, постоянно работающая на укрепление военного могущества США, американский военно-промышленный комплекс окончательно сформировался в середине XX века. Именно во второй половине 1950-х годов ВПК США органично объединил между собой интересы оборонного ведомства, предприятий промышленности и многочисленных научных и исследовательских центров. В дальнейшем это позволило американскому высшему руководству решать одновременно большой круг военных задач на фоне продолжительной гонки вооружений с Советским Союзом.



Со временем в США сформировалось несколько наиболее крупных производителей, работающих с военными заказами. Ведущие промышленные корпорации страны заняли лидирующие позиции в производстве оружия и военной техники для сухопутных войск, ВВС, ВМС и ядерной триады. В оборонном секторе американской экономики задействовано не менее 28 тысяч различных компаний, но главными подрядчиками Пентагона, на которых приходятся 2/3 всех американских военных заказов, являются предприятия так называемой «Большой шестерки». Шесть столпов американского ВПК – это корпорации Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics и BAE Systems. Остальные компании встроены в пирамиду субподрядчиков, которая насчитывает пять иерархических уровней. В большинстве случаев они являются субподрядчиками шести перечисленных выше корпораций.







Фактически это ведет к тому, что на внутреннем рынке вооружений в США практически отсутствует конкуренция, которая и вывела страну в число мировых экономических лидеров. Отсутствие конкуренции в сфере ВПК негативно сказывается на качестве военной продукции, а также является причиной роста стоимости производимой продукции и увеличения сроков поставок вооружений и техники. При этом современные тенденции развития производства вооружений, военной и специальной техники заставляют даже главных поставщиков Пентагона сокращать инвестиции в развитие собственных военных подразделений, направляя значительные финансовые средства на расширение объемов производства продукции гражданского назначения. При этом конечные объемы потребностей в вооружениях и военной технике, которые устанавливаются Пентагоном, стали причиной начала многочисленных процессов слияний и поглощений военных предприятий, что и стало причиной максимальной консолидации оборонных активов в руках крайне ограниченного количества компаний, работающих в военно-промышленном комплексе.



Проблема единственного поставщика

Производство многих компонентов оружия сосредоточено на небольших предприятиях самого низшего пятого уровня. Наличие такой иерархической структуры приводит иногда к парадоксальным ситуациям, которые приводятся в докладе. К примеру, несколько лет назад предприятие, занимавшееся выпуском одной из деталей для переключателя напряжения в системах аварийного прекращения полета ракет и устройствах зажигания, было приобретено другой компанией, которая просто закрыла выпуск этой детали. О завершении производства в Пентагоне узнали только спустя два года, после чего военным спешно пришлось искать на рынке замену и определяться с новым поставщиком. Похожая ситуация произошла и с поставщиками химических веществ, необходимых для работы твердотопливных ракетных двигателей.



В целом консолидация производства и наличие одного или двух поставщиков является общим моментом для американского военно-промышленного комплекса. Так за последние десятилетия существенно консолидировался сектор производства ракетной техники. В настоящее время в США на двух из пяти главных поставщиков ракет приходится 97 процентов финансирования закупок ракет и лишь два американских поставщика в состоянии производить твердотопливные ракетные двигатели, устанавливаемые на большинство современных ракетных систем.



Аналогичная ситуация на рынке производства бронетехники. Сегодня более 80 процентов бронированной боевой техники в США для нужд сухопутных войск и Корпуса морской пехоты выпускается единственным сборочным предприятием. При этом все стволы крупнокалиберных артиллерийских орудий, минометов и гаубиц выпускаются на единственном предприятии. Их производство сосредоточено на одном арсенале, как того требует законодательство и современная промышленная политика Минобороны.







Схожая ситуация и со строительством кораблей для военно-морского флота. Четыре американские компании контролируют семь главных верфей, на которых может осуществляться сборка боевых кораблей для ВМС США. Единственной верфью, которая может заниматься строительством современных атомных авианосцев, является Northrop Grumman Newport News Shipbuilding, верфь расположена в Вирджинии в городе Ньюпорт. В теории здесь можно было бы собирать сразу по три корпуса авианосцев, но два места обычно заняты под проведение капитального и текущего ремонта имеющихся атомных авианосцев американского флота. При достаточно устойчивом положении на международном рынке экспорта продукции военного назначения, США проседают по некоторым направлениям. Наибольшие проблемы связаны именно с судостроением и поставкой боевых кораблей. Доля США на рынке экспорта военно-морской продукции серьезно снизилась: с 63 процентов в 2007 году до 17 процентов в 2017 году говорится в докладе Управления промышленной политики.



Проблема с кадрами в ВПК США

Стоит отметить, что развал СССР не пошел на пользу американской оборонной промышленности. Исчезновение серьезного геополитического противника, завершение холодной войны и снижение вероятности крупного военного конфликта, не могли не отразиться на американских расходах на приобретение вооружений и боевой техники, а также оборонных исследованиях. Сказывается это и на количестве рабочей силы, занятой в оборонной промышленности. Уменьшение количества работников в ВПК – это результат не только широкого процесса автоматизации производства, который наблюдается сегодня во многих отраслях промышленности, но и существенного сокращения самих объемов выпуска военной продукции. По данным опубликованного в мае 2019 года доклада INDPOL, 1,6 миллиона американских граждан работают на предприятиях, которые связаны с выполнение оборонных заказов, это составляет 1,3 процента от количества рабочих, занятых в частном секторе экономики. Записки Колорадского Таракана. Неделя перед Рождеством





Вопрос о рабочей силе в промышленности, в том числе в ВПК, ее качестве и квалификации стоит достаточно остро. Согласно статистическим оценкам, которые опубликованы в докладе Управления промышленной политики, в период с 2018 по 2026 год количество специалистов в таких областях как сварка, сборка металлоконструкций, литье может сократиться на 6-17 процентов, особенно это критично для судостроения, отмечается в докладе. Для предприятий ВПК это может стать серьезной проблемой наряду со старением кадров и отсутствием необходимых навыков проектирования новых образцов вооружений и военной техники.







Стоит отметить, что общей проблемой для многих отраслей американского ВПК является старение персонала и отсутствие необходимого уровня квалификации, в первую очередь в создании новой боевой техники для сухопутных войск. Наиболее ярко это проявляется на примере создания гусеничной боевой техники. В свое время в США был выбран путь, предполагающий поэтапную модернизацию существующих систем вооружений, их технологического и конструктивного совершенствования. За счет этого длительное время удается поддерживать жизнеспособность устаревших проектов. Основной боевой танк США – M1A1/M1A2 Abrams серийно выпускается с 1980 года. Политика, направленная на применение элементов новых технологий на устаревших проектах или модернизации и модификации существующих систем вооружений, позволяет откладывать сроки реализации дорогостоящих программ по созданию новых образцов вооружений. В конечном итоге это вылилось в то, что сегодня в США выросло уже несколько поколений инженеров и ученых, которые не занимались созданием новых образцов танков, им не хватает опыта в разработке, проектировании и конструировании новых боевых машин.



В то же время, несмотря на все проблемы, которых действительно много в военно-промышленном комплексе США, он продолжает оставаться одним из наиболее развитых в мире, позволяя стране уверенно удерживать лидирующие позиции по экспорту вооружений и военной техники. Но уже в ближайшей перспективе ВПК США может столкнуться с различными проблемами. К примеру, в том случае, если стране понадобится по какой-то причине быстро увеличить выпуск тех или иных образцов вооружений и военной техники, сделать это будет очень непросто. По сути, в настоящее время американский ВПК работает на допустимом пределе своих возможностей. В будущем ему предстоит противостоять на международном рынке с новыми игроками, в первую очередь с Китаем, флот которого уже обогнал США по количеству боевых кораблей. Для того чтобы сохранить лидирующие позиции на мировом рынке вооружений, американскому ВПК придется изменяться и совершенствоваться. Сегодня США – это государство, которое тратит на оборону больше всех стран в мире. В 2018 году Соединённые Штаты потратили на военные нужды более 700 миллиардов долларов. Для сравнения: оборонный бюджет России за 2018 год эксперты оценивают в 51,6 миллиарда долларов (7 место в мире). Страна, которая может позволить себе столь большие военные расходы, справедливо может претендовать и на лидирующие позиции в сфере военно-промышленного производства. Однако у наших «заклятых друзей» тоже есть проблемы, причем в ВПК они достаточно серьезные, о чем сами американцы готовы говорить открыто.В соответствии с требованиями некоторых федеральных законов и положениями инструкции Министерства обороны США по «Оценке военно-промышленной базы», ежегодно в США публикуется подробный доклад «Возможности промышленности» (INDUSTRIAL CAPABILITIES), материалы готовятся для ознакомления сенаторов и членов палаты представителей Конгресса. За подготовку аналитического доклада отвечает Управление промышленной политики (Office of Industrial Policy, INDPOL), входящее в структуру Минобороны США. На 132 страницах доклада, с которым может ознакомиться любой желающий (документ выложен в открытом доступе), содержится информация о состоянии американского военно-промышленного комплекса, в том числе перечислены проблемы и узкие места оборонной промышленности.Как единая система, постоянно работающая на укрепление военного могущества США, американский военно-промышленный комплекс окончательно сформировался в середине XX века. Именно во второй половине 1950-х годов ВПК США органично объединил между собой интересы оборонного ведомства, предприятий промышленности и многочисленных научных и исследовательских центров. В дальнейшем это позволило американскому высшему руководству решать одновременно большой круг военных задач на фоне продолжительной гонки вооружений с Советским Союзом.Со временем в США сформировалось несколько наиболее крупных производителей, работающих с военными заказами. Ведущие промышленные корпорации страны заняли лидирующие позиции в производстве оружия и военной техники для сухопутных войск, ВВС, ВМС и ядерной триады. В оборонном секторе американской экономики задействовано не менее 28 тысяч различных компаний, но главными подрядчиками Пентагона, на которых приходятся 2/3 всех американских военных заказов, являются предприятия так называемой «Большой шестерки». Шесть столпов американского ВПК – это корпорации Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics и BAE Systems. Остальные компании встроены в пирамиду субподрядчиков, которая насчитывает пять иерархических уровней. В большинстве случаев они являются субподрядчиками шести перечисленных выше корпораций.Фактически это ведет к тому, что на внутреннем рынке вооружений в США практически отсутствует конкуренция, которая и вывела страну в число мировых экономических лидеров. Отсутствие конкуренции в сфере ВПК негативно сказывается на качестве военной продукции, а также является причиной роста стоимости производимой продукции и увеличения сроков поставок вооружений и техники. При этом современные тенденции развития производства вооружений, военной и специальной техники заставляют даже главных поставщиков Пентагона сокращать инвестиции в развитие собственных военных подразделений, направляя значительные финансовые средства на расширение объемов производства продукции гражданского назначения. При этом конечные объемы потребностей в вооружениях и военной технике, которые устанавливаются Пентагоном, стали причиной начала многочисленных процессов слияний и поглощений военных предприятий, что и стало причиной максимальной консолидации оборонных активов в руках крайне ограниченного количества компаний, работающих в военно-промышленном комплексе.Производство многих компонентов оружия сосредоточено на небольших предприятиях самого низшего пятого уровня. Наличие такой иерархической структуры приводит иногда к парадоксальным ситуациям, которые приводятся в докладе. К примеру, несколько лет назад предприятие, занимавшееся выпуском одной из деталей для переключателя напряжения в системах аварийного прекращения полета ракет и устройствах зажигания, было приобретено другой компанией, которая просто закрыла выпуск этой детали. О завершении производства в Пентагоне узнали только спустя два года, после чего военным спешно пришлось искать на рынке замену и определяться с новым поставщиком. Похожая ситуация произошла и с поставщиками химических веществ, необходимых для работы твердотопливных ракетных двигателей.В целом консолидация производства и наличие одного или двух поставщиков является общим моментом для американского военно-промышленного комплекса. Так за последние десятилетия существенно консолидировался сектор производства ракетной техники. В настоящее время в США на двух из пяти главных поставщиков ракет приходится 97 процентов финансирования закупок ракет и лишь два американских поставщика в состоянии производить твердотопливные ракетные двигатели, устанавливаемые на большинство современных ракетных систем.Аналогичная ситуация на рынке производства бронетехники. Сегодня более 80 процентов бронированной боевой техники в США для нужд сухопутных войск и Корпуса морской пехоты выпускается единственным сборочным предприятием. При этом все стволы крупнокалиберных артиллерийских орудий, минометов и гаубиц выпускаются на единственном предприятии. Их производство сосредоточено на одном арсенале, как того требует законодательство и современная промышленная политика Минобороны.Схожая ситуация и со строительством кораблей для военно-морского флота. Четыре американские компании контролируют семь главных верфей, на которых может осуществляться сборка боевых кораблей для ВМС США. Единственной верфью, которая может заниматься строительством современных атомных авианосцев, является Northrop Grumman Newport News Shipbuilding, верфь расположена в Вирджинии в городе Ньюпорт. В теории здесь можно было бы собирать сразу по три корпуса авианосцев, но два места обычно заняты под проведение капитального и текущего ремонта имеющихся атомных авианосцев американского флота. При достаточно устойчивом положении на международном рынке экспорта продукции военного назначения, США проседают по некоторым направлениям. Наибольшие проблемы связаны именно с судостроением и поставкой боевых кораблей. Доля США на рынке экспорта военно-морской продукции серьезно снизилась: с 63 процентов в 2007 году до 17 процентов в 2017 году говорится в докладе Управления промышленной политики.Стоит отметить, что развал СССР не пошел на пользу американской оборонной промышленности. Исчезновение серьезного геополитического противника, завершение холодной войны и снижение вероятности крупного военного конфликта, не могли не отразиться на американских расходах на приобретение вооружений и боевой техники, а также оборонных исследованиях. Сказывается это и на количестве рабочей силы, занятой в оборонной промышленности. Уменьшение количества работников в ВПК – это результат не только широкого процесса автоматизации производства, который наблюдается сегодня во многих отраслях промышленности, но и существенного сокращения самих объемов выпуска военной продукции. По данным опубликованного в мае 2019 года доклада INDPOL, 1,6 миллиона американских граждан работают на предприятиях, которые связаны с выполнение оборонных заказов, это составляет 1,3 процента от количества рабочих, занятых в частном секторе экономики.Вопрос о рабочей силе в промышленности, в том числе в ВПК, ее качестве и квалификации стоит достаточно остро. Согласно статистическим оценкам, которые опубликованы в докладе Управления промышленной политики, в период с 2018 по 2026 год количество специалистов в таких областях как сварка, сборка металлоконструкций, литье может сократиться на 6-17 процентов, особенно это критично для судостроения, отмечается в докладе. Для предприятий ВПК это может стать серьезной проблемой наряду со старением кадров и отсутствием необходимых навыков проектирования новых образцов вооружений и военной техники.Стоит отметить, что общей проблемой для многих отраслей американского ВПК является старение персонала и отсутствие необходимого уровня квалификации, в первую очередь в создании новой боевой техники для сухопутных войск. Наиболее ярко это проявляется на примере создания гусеничной боевой техники. В свое время в США был выбран путь, предполагающий поэтапную модернизацию существующих систем вооружений, их технологического и конструктивного совершенствования. За счет этого длительное время удается поддерживать жизнеспособность устаревших проектов. Основной боевой танк США – M1A1/M1A2 Abrams серийно выпускается с 1980 года. Политика, направленная на применение элементов новых технологий на устаревших проектах или модернизации и модификации существующих систем вооружений, позволяет откладывать сроки реализации дорогостоящих программ по созданию новых образцов вооружений. В конечном итоге это вылилось в то, что сегодня в США выросло уже несколько поколений инженеров и ученых, которые не занимались созданием новых образцов танков, им не хватает опыта в разработке, проектировании и конструировании новых боевых машин.В то же время, несмотря на все проблемы, которых действительно много в военно-промышленном комплексе США, он продолжает оставаться одним из наиболее развитых в мире, позволяя стране уверенно удерживать лидирующие позиции по экспорту вооружений и военной техники. Но уже в ближайшей перспективе ВПК США может столкнуться с различными проблемами. К примеру, в том случае, если стране понадобится по какой-то причине быстро увеличить выпуск тех или иных образцов вооружений и военной техники, сделать это будет очень непросто. По сути, в настоящее время американский ВПК работает на допустимом пределе своих возможностей. В будущем ему предстоит противостоять на международном рынке с новыми игроками, в первую очередь с Китаем, флот которого уже обогнал США по количеству боевых кораблей. Для того чтобы сохранить лидирующие позиции на мировом рынке вооружений, американскому ВПК придется изменяться и совершенствоваться. Юферев Сергей Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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