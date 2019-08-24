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На праздновании Дня независимости Украины полиция задержала угрожавшего гранатой мужчину
24 августа 2019, 23:54 • 51 • Украина
Во время празднования Дня независимости Украины неизвестный мужчина в Киеве заявил, что у него есть граната, после чего был задержан.
РИА Новости
Как сообщает МВД Украины на своей странице в Facebook, неизвестный взобрался на металлическую конструкцию, заявив, что у него есть граната, во время речи президента Украины Владимира Зеленского.
«Человек, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, упал с конструкции и был задержан сотрудниками полиции», — указано в тексте.
Также уточняется, что ещё два человека были задержаны в пунктах проверки с веществом, похожим на наркотики.
Ранее Зеленский в ходе выступления в Киеве по случаю Дня независимости Украины заявил, что каждое его утро начинается с сообщения Генштаба ВС страны о положении дел в Донбассе.
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