На праздновании Дня независимости Украины полиция задержала угрожавшего гранатой мужчину

Во время празднования Дня независимости Украины неизвестный мужчина в Киеве заявил, что у него есть граната, после чего был задержан.

Как сообщает МВД Украины на своей странице в Facebook, неизвестный взобрался на металлическую конструкцию, заявив, что у него есть граната, во время речи президента Украины Владимира Зеленского.

«Человек, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, упал с конструкции и был задержан сотрудниками полиции», — указано в тексте.

Также уточняется, что ещё два человека были задержаны в пунктах проверки с веществом, похожим на наркотики.

Ранее Зеленский в ходе выступления в Киеве по случаю Дня независимости Украины заявил, что каждое его утро начинается с сообщения Генштаба ВС страны о положении дел в Донбассе.