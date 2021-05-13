На праймериз ЕР зарегистрировались более 4 миллионов избирателей

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Россияне проявили большой интерес к предварительному голосованию

По последним данным, число граждан России, которые хотят принять участие в праймериз единороссов в качестве выборщиков, составляет более четырех миллионов человек.



За неделю число желающих изъявить свою волю на предварительном голосовании по отбору представителей политической силы на выборы в Государственную думу возросло более чем на миллион человек.

Такой информацией с прессой поделилась известная общественница, принимающая непосредственное участие в организации предварительного голосования единороссов Елена Шмелева. Она подчеркнула, что число зарегистрировавшихся избирателей составляет почти 4% от всего количества голосующих российских граждан.

При этом наибольшую активность проявили избиратели из Центрального федерального округа. С этого региона регистрацию прошли около 1,3 миллиона человек. Тем временем, все желающие жители страны еще могут принять участие в предварительном голосовании "Единой России". У граждан есть время до последних чисел мая, чтобы сообщить о своем мнении и отдать голос за того или иного кандидата единороссов. Набравшие наибольшее количество голосов претенденты будут представлять политическую силу на грядущих выборах в Госдуму.

Процедура регистрации избирателей стартовала 19 апреля и продлится до 28 мая, пишет ТАСС. Само предварительное голосование, запущенное единороссами, пройдет в онлайн-формате в период с 24-го по 30-я мая. Итоги данного мероприятия подведут к 1-ому июня. Позже специально собранный съезд политической силы утвердит перечень претендентов на выборы в Госдуму.