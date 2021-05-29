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На праймериз «Единой России» зарегистрировались более 7,5 млн избирателей

29 мая 2021, 15:45  •  76 • Политика
Более 7,5 млн избирателей прошли процедуру регистрации для участия в праймериз — электронном предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы. Об этом в субботу, 29 мая, сообщили в пресс-службе в партии.
Регистрация началась 19 апреля и закончилась вечером 28 мая. Избиратели проходили верификацию через портал госуслуг.
«Регистрация избирателей на электронном предварительном голосовании «Единой России» завершилась по всей стране. Для участия в процедуре на сайте pg.er.ru зарегистрировались 7 534 807 человек», — заявили в партии.
«Единая Россия» является единственной партией, осуществляющей праймериз. Как отмечают в пресс-службе организации, в настоящее время в партии наблюдается значительное обновление. Так, в предварительном голосовании участвуют волонтеры, врачи и другие новые представители.
Подчеркивается, что в рамках праймериз партии обеспечивается абсолютная прозрачность и легитимность избирательного процесса. В частности, организуется строгий контроль механизма голосования, а в случае фиксации нарушений происходит аннулирование результатов на каждом отдельном участке.
Прозрачность процесса также основывается на применении в процессе процедуры онлайн-голосования технологии блокчейн, которая защищает данные от редактирования и любого вмешательства. Таким образом, избиратели после начала подсчета голосов смогут самостоятельно проверить корректность данных.
Предварительное голосование в очном формате пройдет уже в это воскресенье, 30 мая. Для этого планируют открыть 45 тыс. участков в 42 регионах, которые были согласованы для смешанной системы голосования.
Согласно последним данным, в голосовании онлайн, которое будет продолжаться до 30 мая включительно, приняли участие уже более 5 млн зарегистрированных избирателей. Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму утвердит съезд.
17 мая член Общественной палаты России Мария Бутина сообщила «Известиям», что праймериз «Единой России» стали самой открытой системой из всех политических партий в стране. По ее словам, граждане могут привнести свои идеи и свой имидж.
Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования также должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех субъектах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.
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