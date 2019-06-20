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На позициях ВСУ в Донбассе пьяный командир устроил самосуд над солдатами

20 июня 2019, 07:54  •  179 • В мире
В районе Троицкого в Донбассе командир одного из подразделений 30-й бригады ВСУ устроил пальбу из автомата по своим подчиненным, попытавшимся оставить позиции. В результате этого самосуда трое солдат получили ранения.
Об этом инциденте, случившемся 18 июня, рассказал представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, все пострадавшие от пьяной выходки командира солдаты находятся в больнице.
Примечательно, что командование бригады попыталось скрыть факт самосуда, однако об этом стало известно после того, как военнослужащих отправили на лечение.
Также Филипоненко сообщил о том, что в Донбассе украинские военные все чаще размещают запрещенные виды вооружений. Помимо этого, они мешают работе мониторинговой миссии ОБСЕ, наблюдающей за позициями противоборствующих сторон.
Напомним, инциденты со стрельбой на позициях ВСУ не редкость: украинские солдаты заигрались в самоуничтожение. К примеру, в середине марта после ссоры один из военнослужащих решил поставить точку в выяснении отношений. И не придумал ничего лучше, чем подорвать гранату. Дело происходило в блиндаже, в результате двоих - насмерть, один отделался ранением, а в списке небоевых потерь ВСУ - прибавление.
В феврале текущего года четверо военнослужащих, изрядно выпив, развлекались с "лимонкой". Один из них решил вытащить колечко-чеку "на память", следом произошел взрыв, двое погибли, двое получили тяжелые ранения.
Также в феврале трое украинских военных погибли при взрыве миномёта в районе населённого пункта Новолуганское. Солдаты вели стрельбу с временной огневой позиции. Однако из-за неопытности трое украинских бойцов погибли. При взрыве миномёта также произошло разрушение близлежащих домов.
В январе украинского военного задавило во время погрузки БМП на эшелон военной техники: одна из БМП опрокинулась прямо на одного из солдат бригады. Боец погиб.
Кроме того, каждый десятый военнослужащий ВСУ является дезертиром. Только в январе 2019 года целая бригада украинских военных отказалась выполнять приказ и идти в наступление. Солдат срочно пришлось отзывать с передовой.

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