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На поводке и президент, и флот: В Очакове, куда дотащили на буксире корабли-нарушители, ждут приезда Зеленского
21 ноября 2019, 00:09 • 111 • Политика
Сегодня в Очаков прибыли корабли-нарушители, переданные в Крыму Россией. Все три судна пришлось тащить на буксире из-за неисправностей. Главком ВМФ Украины обвинил в разорении катеров русских, мол, угробили корабли, даже унитазы отвинтили. Пользователи сетей ответили на это сарказмом: на Украине на поводке не только президент, но и флот…
Сегодня вечером в Очаков прибыли три корабля-нарушителя, которые Россия накануне передала в Крыму украинской стороне. Все три судна пришлось тащить на буксире из-за неисправностей. На берегу их встречали местные жители. С минуты на минуту в Очакове ожидают приезда Владимира Зеленского.
Ранее главком ВМФ Украины Игорь Воронченко сделал заявление, в котором обвинил в разорении катеров Россию. Мол, угробили корабли, даже унитазы отвинтили, поэтому - из-за технических неисправностей - катера и пришлось тащить на буксире. Пользователи сетей ответили на это сарказмом: на Украине на поводке не только президент, но и флот…
@spacelordrock
Русские украли не только розетки и унитазы с украинских бронекатеров, но ещё и поменяли первую букву в названии катера "Бердянськ" над ходовой рубкой.
@Зрада чи Перемога
Вот и "Яны Капу" прибыл. Тоже на поводке. Теперь в Очакове ждут Зеленского. Без поводка.
@Vityzeva
"Одного не понимаю: как наличие унитазов влияет на скорость движения?"
@spacelordrock
"Не знаю как на арт. катерах, а на портовом кантовщике, это самый большой среди них, унитаз наглухо вмонтирован в палубу. Вы посмотрите на этот буксир. Там год постройки - наверняка начало 60-х".
@rlz_the_kraken
"Чего скромничать? Вообще это были крейсеры с новейшим натовским оружием, лазерной установкой и платиновыми заклёпками. Всё кляты москали содрали…"
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