На поводке и президент, и флот: В Очакове, куда дотащили на буксире корабли-нарушители, ждут приезда Зеленского

Сегодня вечером в Очаков прибыли три корабля-нарушителя, которые Россия накануне передала в Крыму украинской стороне. Все три судна пришлось тащить на буксире из-за неисправностей. На берегу их встречали местные жители. С минуты на минуту в Очакове ожидают приезда Владимира Зеленского.

Ранее главком ВМФ Украины Игорь Воронченко сделал заявление, в котором обвинил в разорении катеров Россию. Мол, угробили корабли, даже унитазы отвинтили, поэтому - из-за технических неисправностей - катера и пришлось тащить на буксире. Пользователи сетей ответили на это сарказмом: на Украине на поводке не только президент, но и флот…

@spacelordrock

Русские украли не только розетки и унитазы с украинских бронекатеров, но ещё и поменяли первую букву в названии катера "Бердянськ" над ходовой рубкой.

@Зрада чи Перемога

Вот и "Яны Капу" прибыл. Тоже на поводке. Теперь в Очакове ждут Зеленского. Без поводка.

@Vityzeva

"Одного не понимаю: как наличие унитазов влияет на скорость движения?"

@spacelordrock

"Не знаю как на арт. катерах, а на портовом кантовщике, это самый большой среди них, унитаз наглухо вмонтирован в палубу. Вы посмотрите на этот буксир. Там год постройки - наверняка начало 60-х".

@rlz_the_kraken

"Чего скромничать? Вообще это были крейсеры с новейшим натовским оружием, лазерной установкой и платиновыми заклёпками. Всё кляты москали содрали…"