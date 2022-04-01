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На повестке внутренняя безопасность: Путин проводит совещание с Совбезом

01 апреля 2022, 17:25  •  44 • Политика
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза. На повестке - внутренняя безопасность.
Глава государства сообщил, что необходимо проработать дополнительные меры по предупреждению и нейтрализации угроз в области внутренней безопасности страны.
Докладчиком по этому вопросу выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Ранее Царьград рассказывал, как Владимир Путин бросил вызов могущественным финансовым хищникам, привыкшим грабить остальной мир. Запад жестоко наказывает политиков, покушающихся на его финансовое могущество во имя национальных интересов своих стран. Это означает, что президента нужно беречь как никогда. Судьба Путина и России - это сегодня одно и то же.

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