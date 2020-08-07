«На потерпевшего даже внимания не обратил»: что рассказали в суде свидетели по делу Ефремова

В Пресненском суде прошло третье заседание по существу дела Михаила Ефремова. В ходе процесса были допрошены свидетели смертельного ДТП с участием артиста. По словам одного из них, именно Ефремов находился за рулём выехавшего на встречную полосу джипа, а опьянение водителя не вызывало сомнений у присутствовавших на месте происшествия. Также свидетели отметили, что сразу после аварии артист не пытался помочь пострадавшему, а интересовался состоянием своего автомобиля.

В пятницу, 7 августа, в Пресненском суде Москвы состоялось третье заседание по существу уголовного дела о смертельном ДТП на Садовом кольце. Обвиняемым по делу проходит актёр Михаил Ефремов.

В ходе заседания были опрошены свидетели аварии. Одним из них стал Роман Шрамко, присутствовавший на заседании посредством видеоконференцсвязи из Железнодорожного районного суда Симферополя. По словам Шрамко, автомобиль, в котором он находился, на Садовом кольце подрезал джип Ефремова.

«Джип выскочил перед нами, его занесло, мы затормозили, посигналили ему, он ещё резко затормозил. Вскоре он сорвался и оторвался от нас. Видели, как он врезался в автомобиль потерпевшего Сергея... Я видел, как вытаскивали несколько человек водителя Jeep Grand Cherokee, помогали ему покинуть автомобиль, проверили, нет кого-то ещё в машине. Оказалось, что это Ефремов. Мне кажется, никого в автомобиле больше не было», — цитирует очевидца произошедшего РИА Новости.

Шрамко подчеркнул, что опьянение Ефремова на тот момент казалось окружающим очевидным.

«Человек меня чуть не убил. Если он бы в нас въехал, нас бы с Владом (другим свидетелем по делу. — RT) не было. Я ему и лично сказал: «Мол, ты нас чуть не убил, чуть не ушатал», — добавил свидетель.

Выступившие в суде очевидцы заявили, что Ефремов после произошедшего не пытался помочь пострадавшему, Сергею Захарову, а интересовался состоянием своего автомобиля.

«Сразу после столкновения Ефремова вытащили из-за руля, он стал рассматривать свою машину. Мне показалось, что ему было жалко автомобиль. На потерпевшего он даже внимания не обратил, меня это возмутило», — пояснил один из свидетелей.

Следующее заседание по делу запланировано на 11 августа. «Явка потерпевших обязательна, подсудимому быть готовым дать показания», — заявила судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова.

ДТП на Садовом

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве. По версии следствия, артист за рулём автомобиля Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Его водитель, 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, от полученных травм скончался в больнице.

В настоящее время Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Слушания дела по существу начались в Пресненском суде Москвы в среду, 5 августа. В ходе заседания сторона обвинения огласила материалы дела, согласно которым Ефремов в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения (в крови артиста было обнаружено 1,23 промилле этанола, что соответствует сильному опьянению). Также в крови Ефремова нашли следы наркотических веществ: кокаина и марихуаны.

Экспертиза ДНК подтвердила, что в момент ДТП за рулём джипа находился Михаил Ефремов: на сработавших подушках безопасности обнаружены принадлежащие артисту пот и бактериальные клетки. Помимо этого, в машине Ефремова найдены «микроскопические» следы тетрагидроканнабинола — вещества, которое входит в состав гашиша и гашишного масла.

По данным прокуратуры, в момент аварии автомобиль Ефремова превысил установленный лимит скорости на 25 км и двигался со скоростью 85 км/ч.

Актёр вину не признаёт.

«Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» — сказал он в ходе заседания 5 августа.

На заседании 6 августа в суде были показаны видеодоказательства по делу. На предоставленных свидетелями роликах видно, как Ефремов сразу после аварии ходит вокруг автомобиля Сергея Захарова и своей машины и разговаривает с сотрудником ДПС.

На видео зафиксировано, как актёр говорит сотруднику ДПС, что в момент аварии был за рулём, а также признаёт свою вину. На вопрос, что он употреблял перед поездкой, актёр отвечает: «Всё!».

В зале суда адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнаёт ли он себя на этих записях.

«С трудом. Это преждевременно говорить. Мистер Хайд», — ответил артист.

Происшествия с участием Михаила Ефремова

Происшествия с участием Михаила Ефремова уже не раз становились достоянием СМИ. В 1997 году газета «Коммерсант» сообщала, что артист устроил драку на худсовете МХАТа. По словам присутствовавших, пьяный Ефремов ударил Алексея Комарова — заместителя директора по финансовой части. Отец актёра, главный режиссёр МХАТа Олег Ефремов, а также директор театра Вячеслав Ефимов уволили нарушителя порядка в тот же день.

Михаил Ефремов не раз устраивал дебоши во время фестиваля «Кинотавр». В 2007 году актёр и его приятель Александр Баширов без приглашения вышли на сцену ресторана, где выступала группа «Токио». После того, как техническая служба отключила микрофон (поскольку артисты были пьяны и матерились), Ефремов толкнул Баширова, и тот упал со сцены.

В 2016 году Ефремов пришёл на банкет фестиваля в нетрезвом виде, одетый в банный халат, и вёл себя неподобающим образом — в решении проблемы пришлось задействовать охрану и полицию.

В марте 2018 года из-за поведения Михаила Ефремова с алкоголем был испорчен спектакль в Самарском театре оперы и балета: туда труппа театра «Современник» привезла постановку «Не становись чужим», в которой артист исполнял главную роль. По словам аудитории, Ефремов появился на сцене в нетрезвом виде, забывал текст, а когда зрители попросили говорить громче — ответил им матом. Многие покидали зал в антракте и даже во время представления. Однако позже актёр заявил, что зрители «Немножко не догнали» — не поняли суть «чёрной английской комедии».

В августе 2019 года Михаил Ефремов в состоянии опьянения появился на несанкционированном митинге в центре Москвы. Он взял у сотрудников правоохранительных органов мегафон и призвал их разойтись. На видео, которое оказалось в распоряжении СМИ, артист признавался, что пьян. Позже Ефремов отрицал, что приходил на несогласованную акцию.

В марте 2020 года Михаила Ефремова задержали в петербургском аэропорту Пулково. Артиста не пустили на самолёт до Риги, поскольку он был нетрезв. Тогда Ефремов устроил скандал.