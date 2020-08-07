|
«На потерпевшего даже внимания не обратил»: что рассказали в суде свидетели по делу Ефремова
07 августа 2020, 16:50 • 122 • В России
В Пресненском суде прошло третье заседание по существу дела Михаила Ефремова. В ходе процесса были допрошены свидетели смертельного ДТП с участием артиста. По словам одного из них, именно Ефремов находился за рулём выехавшего на встречную полосу джипа, а опьянение водителя не вызывало сомнений у присутствовавших на месте происшествия. Также свидетели отметили, что сразу после аварии артист не пытался помочь пострадавшему, а интересовался состоянием своего автомобиля.
РИА Новости © Евгений Одиноков
В пятницу, 7 августа, в Пресненском суде Москвы состоялось третье заседание по существу уголовного дела о смертельном ДТП на Садовом кольце. Обвиняемым по делу проходит актёр Михаил Ефремов.
В ходе заседания были опрошены свидетели аварии. Одним из них стал Роман Шрамко, присутствовавший на заседании посредством видеоконференцсвязи из Железнодорожного районного суда Симферополя. По словам Шрамко, автомобиль, в котором он находился, на Садовом кольце подрезал джип Ефремова.
«Джип выскочил перед нами, его занесло, мы затормозили, посигналили ему, он ещё резко затормозил. Вскоре он сорвался и оторвался от нас. Видели, как он врезался в автомобиль потерпевшего Сергея... Я видел, как вытаскивали несколько человек водителя Jeep Grand Cherokee, помогали ему покинуть автомобиль, проверили, нет кого-то ещё в машине. Оказалось, что это Ефремов. Мне кажется, никого в автомобиле больше не было», — цитирует очевидца произошедшего РИА Новости.
Шрамко подчеркнул, что опьянение Ефремова на тот момент казалось окружающим очевидным.
«Человек меня чуть не убил. Если он бы в нас въехал, нас бы с Владом (другим свидетелем по делу. — RT) не было. Я ему и лично сказал: «Мол, ты нас чуть не убил, чуть не ушатал», — добавил свидетель.
Выступившие в суде очевидцы заявили, что Ефремов после произошедшего не пытался помочь пострадавшему, Сергею Захарову, а интересовался состоянием своего автомобиля.
Следующее заседание по делу запланировано на 11 августа. «Явка потерпевших обязательна, подсудимому быть готовым дать показания», — заявила судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова.
ДТП на Садовом
Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве. По версии следствия, артист за рулём автомобиля Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Его водитель, 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, от полученных травм скончался в больнице.
В настоящее время Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Слушания дела по существу начались в Пресненском суде Москвы в среду, 5 августа. В ходе заседания сторона обвинения огласила материалы дела, согласно которым Ефремов в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения (в крови артиста было обнаружено 1,23 промилле этанола, что соответствует сильному опьянению). Также в крови Ефремова нашли следы наркотических веществ: кокаина и марихуаны.
Экспертиза ДНК подтвердила, что в момент ДТП за рулём джипа находился Михаил Ефремов: на сработавших подушках безопасности обнаружены принадлежащие артисту пот и бактериальные клетки. Помимо этого, в машине Ефремова найдены «микроскопические» следы тетрагидроканнабинола — вещества, которое входит в состав гашиша и гашишного масла.
По данным прокуратуры, в момент аварии автомобиль Ефремова превысил установленный лимит скорости на 25 км и двигался со скоростью 85 км/ч.
Актёр вину не признаёт.
«Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» — сказал он в ходе заседания 5 августа.
На заседании 6 августа в суде были показаны видеодоказательства по делу. На предоставленных свидетелями роликах видно, как Ефремов сразу после аварии ходит вокруг автомобиля Сергея Захарова и своей машины и разговаривает с сотрудником ДПС.
В зале суда адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнаёт ли он себя на этих записях.
«С трудом. Это преждевременно говорить. Мистер Хайд», — ответил артист.
Происшествия с участием Михаила Ефремова
Происшествия с участием Михаила Ефремова уже не раз становились достоянием СМИ. В 1997 году газета «Коммерсант» сообщала, что артист устроил драку на худсовете МХАТа. По словам присутствовавших, пьяный Ефремов ударил Алексея Комарова — заместителя директора по финансовой части. Отец актёра, главный режиссёр МХАТа Олег Ефремов, а также директор театра Вячеслав Ефимов уволили нарушителя порядка в тот же день.
Михаил Ефремов не раз устраивал дебоши во время фестиваля «Кинотавр». В 2007 году актёр и его приятель Александр Баширов без приглашения вышли на сцену ресторана, где выступала группа «Токио». После того, как техническая служба отключила микрофон (поскольку артисты были пьяны и матерились), Ефремов толкнул Баширова, и тот упал со сцены.
В 2016 году Ефремов пришёл на банкет фестиваля в нетрезвом виде, одетый в банный халат, и вёл себя неподобающим образом — в решении проблемы пришлось задействовать охрану и полицию.
В марте 2018 года из-за поведения Михаила Ефремова с алкоголем был испорчен спектакль в Самарском театре оперы и балета: туда труппа театра «Современник» привезла постановку «Не становись чужим», в которой артист исполнял главную роль. По словам аудитории, Ефремов появился на сцене в нетрезвом виде, забывал текст, а когда зрители попросили говорить громче — ответил им матом. Многие покидали зал в антракте и даже во время представления. Однако позже актёр заявил, что зрители «Немножко не догнали» — не поняли суть «чёрной английской комедии».
В августе 2019 года Михаил Ефремов в состоянии опьянения появился на несанкционированном митинге в центре Москвы. Он взял у сотрудников правоохранительных органов мегафон и призвал их разойтись. На видео, которое оказалось в распоряжении СМИ, артист признавался, что пьян. Позже Ефремов отрицал, что приходил на несогласованную акцию.
В марте 2020 года Михаила Ефремова задержали в петербургском аэропорту Пулково. Артиста не пустили на самолёт до Риги, поскольку он был нетрезв. Тогда Ефремов устроил скандал.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
122
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 июля 2020, 20:50
|
31 июля 2020, 22:40
|
01 августа 2020, 00:30
|
04 августа 2020, 00:25
|
02 августа 2020, 01:15
|
01 августа 2020, 21:35
|
04 августа 2020, 14:40