На посту президента Санду успела нарушить 14 статей Конституции

По мнению экспертов, президента Молдовы пора отстранять от должности

Майя Санду находится на посту президента Молдавии менее двух месяцев. За это время она успела нарушить Конституцию Молдовы не один раз, и даже не два – на сегодняшний день набирается 14 статей Основного закона государства, которые умудрилась нарушить новый президент.

По мнению экс-главы Конституционного суда, бывшего председателя Высшей судебной палаты (ВСП) и Высшего совета магистратуры (ВСМ) Молдовы Виктора Пушкаша, только за прошедшую неделю Майя Санду нарушила конституционные статьи 60, 66, 68, 71, 74, 96 и 98.

«Повторное выдвижение правительства Гаврилицэ нарушает решение КС от 6 августа 2020 года и статью 60 Конституции. Осуществляя давление на парламент с тем, чтобы он не голосовал за правительство, с целью объявления досрочных выборов ради исполнения собственного предвыборного обещания Санду нарушает статьи 2, 6, 7, 60, 64 и 85 Конституции. А проведение непубличных встреч с некоторыми судьями и игнорирование ВСМ – это нарушения статей 6, 116 и 122»,

– цитирует экс-главу КС интернет-издание «Эхо Молдовы».

После нарушения данных статей Основного закона, следует обраться к статье 89, в которой говорится об отстранении главы государства от должности, и к статье 91 – о временном исполнении обязанностей президента. Эксперт напомнил, что подобная практика уже применялась в Молдавии, когда президента Игоря Додона отстраняли от должности на день – два за то, что он отказывался подписывать законопроекты, за него это делал спикер парламента, а затем президенту возвращали его полномочия. Однако Конституционный суд признал незаконным такое отстранение «на пять минут» и постановил – если отстранять, то на длительный срок, пояснил Виктор Пушкаш.

С ним согласен и другой эксперт – также бывший председатель КС Молдовы Александр Тэнасе, напомнивший: президент не имеет права игнорировать мнение парламентской коалиции, даже если ей эта коалиция и не нравится. Хотя президент имеет право отклонить кандидатуру парламента, однако сделать это может всего один раз, аргументируя вопросами национальной безопасности. В данном же случае Майя Санду просто проигнорировала и создание парламентской коалиции, и выдвинутую парламентом кандидатуру премьера.

А молдавский журналист Валерий Реницэ отметил, что Майе Санду трудно будет отказаться от кандидатуры Марианны Дурлештяну, ведь она «сильный кандидат, профессионал в финансовой сфере и действительно хороший человек в настоящем смысле этого слова». То есть, поводов для отвода такой кандидатуры просто нет.