На посту помощника Путина Мединский может заняться подготовкой 75-летия Победы - политолог

По его словам, Орешкина и Мединского сделали помощниками Путина, чтобы отставные министры использовали свой потенциал в нынешнем правительстве. Кроме борьбы с фальсификацией истории Мединский может заняться вопросами, связанными с 75-летием празднования Победы, заявил Мухин в разговоре с телеканалом "360".

Как полагает политолог, президент, скорее всего, решит вопросы трудоустройства экс-министров немного позже, определив функционал своих новых помощников, исходя из текущих нужд.

Пост помощника Президента Российской Федерации - это довольно высокий пост, отметил Мухин. Помощник обладает аппаратом и определённым функционалом, заключил эксперт.