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На посту помощника Путина Мединский может заняться подготовкой 75-летия Победы - политолог

26 января 2020, 08:54  •  134 • Политика
Владимир Мединский и Максим Орешкин в должности помощников президента смогут быть полезными Владимиру Путину: первый займётся борьбой с фальсификацией истории, а второй будет консультантом по вопросам макроэкономики. Об этом заявил политолог и гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
По его словам, Орешкина и Мединского сделали помощниками Путина, чтобы отставные министры использовали свой потенциал в нынешнем правительстве. Кроме борьбы с фальсификацией истории Мединский может заняться вопросами, связанными с 75-летием празднования Победы, заявил Мухин в разговоре с телеканалом "360".
Как полагает политолог, президент, скорее всего, решит вопросы трудоустройства экс-министров немного позже, определив функционал своих новых помощников, исходя из текущих нужд.
Пост помощника Президента Российской Федерации - это довольно высокий пост, отметил Мухин. Помощник обладает аппаратом и определённым функционалом, заключил эксперт.

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