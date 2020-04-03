На посту главы НАО оставили местного: Место Цыбульского занял его зам

Российский президент Владимир Путин подписал постановление о назначении на должность временно исполняющего обязанности главы Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного, передали в пресс-службе Кремля.

Таким образом, Бездудный будет исполнять роль губернатора НАО до момента вступления на пост лица, избранного главой округа, значится в тексте указа.

Бывший губернатор региона Александр Цыбульский ранее был переведён в должность врио главы Архангельской области. Бездудный до этого работал его замом.

Напомним, сегодня днём глава Архангельской области Игорь Орлов объявил о своём уходе, он был губернатором с 2012 года.

Вслед за ним подал в отставку руководитель администрации Республики Коми Сергей Гапликов. О своём решении он рассказал жителям региона в специальном видеообращении.