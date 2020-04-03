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На посту главы НАО оставили местного: Место Цыбульского занял его зам

03 апреля 2020, 02:35  •  38 • Политика
Владимир Путин выбрал временную замену на место ушедшего губернатора Ненецкого автономного округа. Врио главы НАО стал Юрий Бездудный, ранее заместитель покинувшего пост Александра Цыбульского.
Российский президент Владимир Путин подписал постановление о назначении на должность временно исполняющего обязанности главы Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного, передали в пресс-службе Кремля.
Таким образом, Бездудный будет исполнять роль губернатора НАО до момента вступления на пост лица, избранного главой округа, значится в тексте указа.
Бывший губернатор региона Александр Цыбульский ранее был переведён в должность врио главы Архангельской области. Бездудный до этого работал его замом.
Напомним, сегодня днём глава Архангельской области Игорь Орлов объявил о своём уходе, он был губернатором с 2012 года.
Вслед за ним подал в отставку руководитель администрации Республики Коми Сергей Гапликов. О своём решении он рассказал жителям региона в специальном видеообращении.

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